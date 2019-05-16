Ирина Константинова: мамморедукция - когда пышный бюст не благо»





Дело не только в эстетике – разные размеры грудей, асимметрия, большие некрасивые ареолы, не привлекательная форма груди – а в том, что на первый план выступают медицинские показания. Это и искривление позвоночника, и возникновение опрелостей под грудью. Также возникают боли в мышцах, поскольку мышцы банально устают от тяжести груди, и обладательницы пышного бюста начинают страдать миалгией. А в дальнейшем возможно и такое заболевание, как спинномозговая грыжа. Всё это приводит к ограничению физической активности, и полноценная жизнь становится мечтой.Проблемы со сном тоже имеют место быть. С большой грудью невозможно спать на животе, тяжело спать и на боку – масса бюста постоянно смещается. А постоянный недосып приводит к усталости, недомоганиям, утомляемости и снижению работоспособности.Полноценные занятия спортом также невозможны. Бег, плаванье, аэробика, любой активный вид спорта – не для обладательниц большой груди.Со стороны кожи проблемы могут привести к такому заболеванию, как дерматит.Практически все женщины наслышаны и о мастопатии. И большая масса груди – это большая возможность получить данное заболевание. Хотя этот процесс и является доброкачественным, но любой врач скажет о том, что неизвестно, как он поведет себя далее. Всегда есть риск перехода в злокачественный процесс.Помимо медицинских проблем, существуют и психологические проблемы. Обладательницы пышного бюста страдают от повышенного к ним внимания, некоторые считают таких женщин легкомысленными, женщины периодически слышат в свой адрес неэтичные предложения на тему секса от противоположного пола.Поэтому, если ваша пышная грудь превратилась для вас в обузу, есть смысл обратиться за помощью к пластическому хирургу.Операции по мамморедукции подразумевают уменьшение груди путем удаления тканей железы. Перед операцией врач сделает тщательное обследование, возьмет необходимые анализы. Маммография также является обязательной и очень важной процедурой, дающей пластическому хирургу всю необходимую информацию. Стоит помнить и том, что перед оперативным вмешательством обязательно следует отказаться от курения и употребления алкогольных напитков.Сама операция делается, в основном, под общей анестезией. Конкретно какой-то одной методики проведения операции не существует. Есть несколько методик проведения операции, отличие состоит в форме разреза. Пластический хирург подберет именно ту, оптимальную, которая подойдет конкретной пациентке. В ходе вмешательства удаляется избыточная железистая и жировая ткани и кожные лоскуты. Ареола приобретает нормальный размер. На молочные железы накладываются швы, на кожу – косметические швы. Результат мамморедукции можно начинать оценивать уже через два-три месяца. Ближе к шестому месяцу послеоперационный рубец станет еле заметным.Операции по уменьшению груди не относятся к простым операциям. Но, тем не менее, серьезных рисков не несут. Умеренные болевые ощущения и отеки – это норма после любого вмешательства. Пластический хирург ещё до операции всё объяснит и даст рекомендации, чтобы период реабилитации прошёл как можно быстрее.После проведенной редукционной маммопластики грудь становится эстетически красивой, подтянутой. Вы начнете иначе относиться к себе и иначе воспринимать своё тело. Медицинские проблемы перестанут беспокоить. Вы сможете в полной мере наслаждаться своей жизнью – заниматься любыми видами активного спорта, нормализуется сон, а вместе с ним и ваше самочувствие. Ваша жизнь изменится исключительно в положительную сторону!