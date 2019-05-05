Под Краснодаром в результате автокатастрофы погибли 2 стэндапера: Лена Зуева и Денис Маловичко





Из-за столкновения 2 легковушек 3 мая, вечером, погибли 5 человек. Среди погибших в результате аварии спустя время опознали двух стэндаперов, Лену Зуеву и Дениса Маловичко, направлявшихся для выступления в Краснодаре. С ними в автомобиле были спутники с BlaBlaCar, на данный момент трупы не опознаны.Недавно в Интернете опубликовали фото с места, где произошла авария. На них видны машина скорой помощи и полыхающие автомобили. По предварительной версии, 59-летний водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на встречную полосу и это привело к столкновению.Денис Маловичко участвовал в телевизионных проектах ТНТ, будучи в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать». Также комик являлся участником «Битвы регионов», «1 лиги Stand Up России». У него остались жена и дети.