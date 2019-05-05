Рамадан 2019: что можно и чего нельзя делать в священный месяц

Начало священного месяца Рамадан в 2019

Запреты в Рамадан

Правила Рамадана





Это то время, когда человек может очиститься от всех пороков и грехов путем ограничения себя в пище, делах и сексуальных связях. Предлагаем узнать, как долго продлится праздник и какие запреты ждут всех верующих в этот месяц.Время начала Рамадана нестабильно. Каждый год праздник начинается раньше на 10-11 дней по сравнению с предыдущим годом. Это связано с различием между синодическим (лунным) и григорианским календарями. По синодическому календарю, Рамадан - девятый месяц, и в этом году он начнется 5 мая после захода солнца, а закончится третьего июня. Примечательно, что мусульмане, находясь в разных странах, отмечают разное время начала священного месяца в зависимости от часового пояса.В период священного месяца в течении всего светового дня верующие придерживаются строгого поста, запрещаются вода и алкоголь. Курение и интимная близость также относятся к греховным действиям. Принятие любых лекарств запрещено, за исключением инъекций. Однако, несмотря на всю серьезность праздника, существуют послабления для определенного круга лиц. Пост необязателен для беременных и кормящих женщин, не успевших восстановиться после родов, пожилых и больных людей, при условии, что соблюдение поста может нанести вред их здоровью, а также для несовершеннолетних лиц и туристов. Но в любом случае каждый мусульманин, освобожденный по той или иной причине, будет обязан "добрать" все пропущенные дни поста в будущем.В течении всего праздника верующие обязаны молиться, читать Коран и предаваться чистым религиозным мыслям. После заката к пяти молитвам добавляется еще одна. Если по каким-либо причинам пост в течении дня был нарушен, ситуацию можно исправить благотворительностью: помочь бедным или накормить голодающих, в идеале - пожертвовать сумму, равнозначную дневной трате на себя.