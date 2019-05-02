Глеб Акимов: “Система ЕИС- что она дает нотариусам?”
Электронные средства массовой информации, коммуникации с помощью Всемирной паутины стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Не обошли новшества и такую, на первый взгляд, консервативную сферу деятельности, как работа нотариусов. Их труд у многих людей ассоциируется с кипой документов и массой бумаг, которые необходимы для ведения дел и совершения действий. Однако уже в скором будущем электронные помощники станут равноправными участниками этих процессов. О необходимости перехода на новые рельсы рассказывает нотариус города Москвы Глеб Борисович Акимов.
– Нужны ли перемены нотариальному сообществу?
– Безусловно, они назрели давно. Сегодня практически любая работа осуществляется под внимательным и беспристрастным контролем компьютера. Слесари, токари, фрезеровщики не вытачивают детали на глазок, как еще полвека назад, а сверяют параметры работы с показаниями электронных помощников. В сфере торговли, банковском секторе, экономических процессах без компьютера просто не обойтись. Нотариальное сообщество не может оставаться в стороне от объективных тенденций.
Подумайте сами. Раньше каждое нотариальное действие требовало личного присутствия клиента, сопровождалось заполнением и оформлением массой документов, после чего выдавалась нужная бумага. Если необходимо оформить доверенность на лицо, проживающее в другом регионе, надо было написать письмо, отправить его почтой, где оно нередко терялось. С внедрением новшеств эта процедура занимает считаные секунды: достаточно поставить цифровую подпись и отослать документ по электронной почте. Оно моментально дойдет до адресата и точно не потеряется.
– Использование системы ЕИС значительно облегчило труд нотариусов?
– Безусловно. Единая информационная система нотариата – детище отечественных разработчиков. Приятно, что мы стали первопроходцами в этом деле, опыт перенимается в других странах. Это своего рода справочная служба, к которой в любой момент может обратиться нотариус и отследить все действия клиента с даты регистрации. Кроме того, стала возможной одновременная проверка человека по всем базам данных ФНС, МВД, ЗАГС, Росреестр, нет необходимости обращаться к каждой по отдельности.
Поэтому это нововведение облегчает не только работу нотариусов, но и экономит время юристов, полицейских, силовиков, представителей налоговых органов. Система ЕИС зарекомендовала себя на практике с лучшей стороны. Конечно, она требует надлежащей квалификации нотариусов, но в соответствии с кодексом каждый представитель нашей профессии должен постоянно повышать уровень собственной компетенции. Новые реалии становятся дополнительной мотивацией для самосовершенствования.
– Глеб Борисович, есть ли вероятность того, что профессия нотариуса окажется попросту ненужной?
– Уверен, такой опасности нет. Ведь нотариус – не только важное звено в цепочке человеческих отношений, но и реальный гарант чистоты сделок и правильного оформления документов. Не секрет, что российские суды завалены исками от граждан, ставших жертвой мошенников. При этом сделки, как правило, совершались без присутствия представителя закона. Особенно часто фальсификации встречаются в случаях купли или продажи недвижимости. Нотариус способен предотвратить обман, помочь корректно составить документы и избежать финансовых потерь.
Поэтому электронные механизмы – всего лишь инструменты, облегчающие труд нотариусов, но не способные заменить людей полностью. Роботы никогда не станут альтернативой живому человеку, который может выслушать, поделиться опытом, дать полезный совет. Перемены объективно необходимы. Например, большим подспорьем становится возможность удаленного общения с клиентом, как это происходит в Грузии. Скоро вообще не надо будет посещать нотариальную контору лично. Но труд нотариусов останется востребованным всегда.
– Нужны ли перемены нотариальному сообществу?
– Безусловно, они назрели давно. Сегодня практически любая работа осуществляется под внимательным и беспристрастным контролем компьютера. Слесари, токари, фрезеровщики не вытачивают детали на глазок, как еще полвека назад, а сверяют параметры работы с показаниями электронных помощников. В сфере торговли, банковском секторе, экономических процессах без компьютера просто не обойтись. Нотариальное сообщество не может оставаться в стороне от объективных тенденций.
Подумайте сами. Раньше каждое нотариальное действие требовало личного присутствия клиента, сопровождалось заполнением и оформлением массой документов, после чего выдавалась нужная бумага. Если необходимо оформить доверенность на лицо, проживающее в другом регионе, надо было написать письмо, отправить его почтой, где оно нередко терялось. С внедрением новшеств эта процедура занимает считаные секунды: достаточно поставить цифровую подпись и отослать документ по электронной почте. Оно моментально дойдет до адресата и точно не потеряется.
– Использование системы ЕИС значительно облегчило труд нотариусов?
– Безусловно. Единая информационная система нотариата – детище отечественных разработчиков. Приятно, что мы стали первопроходцами в этом деле, опыт перенимается в других странах. Это своего рода справочная служба, к которой в любой момент может обратиться нотариус и отследить все действия клиента с даты регистрации. Кроме того, стала возможной одновременная проверка человека по всем базам данных ФНС, МВД, ЗАГС, Росреестр, нет необходимости обращаться к каждой по отдельности.
Поэтому это нововведение облегчает не только работу нотариусов, но и экономит время юристов, полицейских, силовиков, представителей налоговых органов. Система ЕИС зарекомендовала себя на практике с лучшей стороны. Конечно, она требует надлежащей квалификации нотариусов, но в соответствии с кодексом каждый представитель нашей профессии должен постоянно повышать уровень собственной компетенции. Новые реалии становятся дополнительной мотивацией для самосовершенствования.
– Глеб Борисович, есть ли вероятность того, что профессия нотариуса окажется попросту ненужной?
– Уверен, такой опасности нет. Ведь нотариус – не только важное звено в цепочке человеческих отношений, но и реальный гарант чистоты сделок и правильного оформления документов. Не секрет, что российские суды завалены исками от граждан, ставших жертвой мошенников. При этом сделки, как правило, совершались без присутствия представителя закона. Особенно часто фальсификации встречаются в случаях купли или продажи недвижимости. Нотариус способен предотвратить обман, помочь корректно составить документы и избежать финансовых потерь.
Поэтому электронные механизмы – всего лишь инструменты, облегчающие труд нотариусов, но не способные заменить людей полностью. Роботы никогда не станут альтернативой живому человеку, который может выслушать, поделиться опытом, дать полезный совет. Перемены объективно необходимы. Например, большим подспорьем становится возможность удаленного общения с клиентом, как это происходит в Грузии. Скоро вообще не надо будет посещать нотариальную контору лично. Но труд нотариусов останется востребованным всегда.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:10