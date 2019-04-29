10 законов, которые облегчат жизнь работающих россиян в 2019 году
С какими новыми штрафами столкнулись работодатели? Эксперты ГородРабот.ру рассказали, какие законы защищают работающих россиян в 2019 году.
1. Вырос пенсионный возраст
С 2019 года мужчины выходят на пенсию в 65 лет, женщины - в 60 лет. А предпенсионерами считаются женщины с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Работодатели должны ежеквартально направлять отчёт о сотрудниках предпенсионного возраста.
2. Нельзя уволить предпенсионеров
Работодатель не может без уважительной причины уволить предпенсионера или отказать ему в трудоустройстве. Сотрудник может пожаловаться, штраф составит до 200 000₽.
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3. Многодетные родители могут брать отпуск вне графика
В 2019 году многодетные родители могут брать отпуск вне графика отпусков. Для этого нужно иметь минимум троих детей в возрасте не старше 12 лет. Многодетные родители могут написать заявление на отпуск в любое время.
4. Вырос МРОТ
В 2019 году МРОТ в России составил 11 280₽. Это значит, что работодатель не вправе платить работнику зарплату ниже 11 280₽. Штраф за выплату зарплаты ниже МРОТ - до 50 000₽ (статья 5.27 КоАП РФ).
По статистике ГородРабот.ру, сейчас зарплата в России составляет 34 998₽.
5. Можно взять отпуск на прохождение диспансеризации
С 2019 года работники 1 раз в 3 года могут взять дополнительный оплачиваемый отпуск на прохождение диспансеризации. Предпенсионеры и пенсионеры могут взять отпуск на прохождение диспансеризации на 2 дня 1 раз в год. Штраф за непредоставление отпуска - до 50 000₽.
6. Ограничили долю иностранных работников в компаниях
С 2019 года в компаниях, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками, иностранцев должно быть не больше 26% от общего числа работников. В овощеводстве - не больше 50%, в сфере строительства - 80%.
7. Введут электронные трудовые книжки
В 2020 году начнёт действовать закон об электронном кадровом документообороте. Все данные о стаже работы и пенсионных отчислениях будут храниться в базе ПФР. Информация открыта для работников.
8. Работник может выбирать зарплатный банк
В Госдуму внесли законопроект, по которому за препятствия смене зарплатного банка штраф для должностных лиц составит от 10 000 до 20 000₽, для предпринимателей без образования юридического лица - от 1000 до 5000₽, для юридических лиц от 30 000 до 50 000₽.
9. Зарплату необходимо индексировать
С 2019 года зарплаты должны индексироваться на сумму инфляции. Если зарплата не индексируется, сотрудник может обратиться в госинспекцию труда, в прокуратуру, а также в суд. Работодателю в таком случае по ст. 5.27 КоАП РФ грозит штраф до 50 000₽.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:26