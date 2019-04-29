Где в России продаются самые дешёвые квартиры
В России с каждым годом растут цены на жильё. Только за 2018 год стоимость вторички выросла на 5-10%. Эксперты предполагают, что в 2019 году рост цен продолжится - к концу года квартиры будут стоить ещё на 10% дороже.
Но есть города, где по-прежнему квартиры стоят менее 3 000 000₽. Эксперты ГородКвадратов.ру составили список городов с самыми низкими ценами на квартиры в 2019 году.
10 место - Владикавказ
На Кавказе квартиры стоят дёшево. Но инвесторов и обычных покупателей этот регион мало интересует. Рынок недвижимости во Владикавказе скорее пассивный, а местные жители получают невысокие зарплаты. Как следствие, приходится продавать квартиры по низким ценам.
Сейчас во Владикавказе однокомнатные квартиры стоят в среднем 1 450 000₽, двухкомнатные - 2 140 000₽, трёхкомнатные - 3 100 000₽. Стоимость 1 кв. м - 42 400₽.
9 место - Псков
В Пскове квартиры стоят очень дёшево. Жители Пскова ездят на автобусах отдыхать в Эстонию и Латвию. Зарплаты в Пскове хорошие, поэтому купить квартиру можно без проблем.
Однокомнатные квартиры в Пскове стоят в среднем 1 490 000₽, двухкомнатные - 2 240 000₽, трёхкомнатные - 3 100 000₽. Стоимость 1 кв. м - 42 000₽.
8 место - Майкоп
Типичная ситуация - в Майкоп никто не едет, потому что там не развита инфраструктура. Местные жители тоже не уезжают, потому что не могут накопить на переезд. Квартиры могут продаваться годами, цены на них постоянно снижаются. Новые дома тоже не строятся.
Однокомнатные квартиры в Майкопе стоят в среднем 1 330 000₽, двухкомнатные - 2 100 000₽, трёхкомнатные - 2 550 000₽. Стоимость 1 кв. м - 41 270₽.
7 место - Челябинск
В Челябинске в основном покупают квартиры только те, кто приезжает работать. Местные жители стараются уехать из Челябинска из-за плохой экологии. Хотя город старается быть не только металлургическим центром. Здесь открываются новые парки и строятся дома.
Однокомнатные квартиры в Челябинске стоят в среднем 1 520 000₽, двухкомнатные - 2 200 000₽, трёхкомнатные - 3 280 000₽. Стоимость 1 кв. м - 41 100₽.
6 место - Биробиджан
Местные жители хвалят Биробиджан. Но у этого города есть большой минус - здесь очень скучно. В Биробиджане ничего не происходит. На рынке недвижимости тоже полный застой, цены за 2017-2018 годы упали.
Сейчас однокомнатные квартиры в Биробиджане стоят в среднем 1 250 000₽, двухкомнатные - 1 850 000₽, трёхкомнатные - 2 670 000₽. Стоимость 1 кв. м - 41 000₽.
5 место - Астрахань
Более 50% жилья в Астрахани - частные дома. Многоквартирные дома не пользуются популярностью. В Астрахань уезжают только те, кто планирует заниматься садоводством или фермерством. На рынке недвижимости застой, поэтому жильё дешёвое.
Однокомнатные квартиры в Астрахани стоят в среднем 1 480 000₽, двухкомнатные - 2 260 000₽, трёхкомнатные - 3 100 000₽. Стоимость 1 кв. м - 40 980₽.
4 место - Йошкар-Ола
В Йошкар-Оле квартиры стоят дёшево, потому что строится очень много новых домов. Они некачественные, но дешёвые. Россияне из соседних регионов переезжают жить в Йошкар-Олу, потому что здесь можно дёшево купить жильё.
Сейчас однокомнатные квартиры в Йошкар-Оле стоят в среднем 1 560 000₽, двухкомнатные - 2 200 000₽, трёхкомнатные - 3 150 000₽. Стоимость 1 кв. м - 40 600₽.
3 место - Курган
В Кургане жить не так плохо. Хотя местные жители стараются переехать, но у города есть и свои плюсы. Например, Курган входит в топ-3 городов с самыми низкими ценами на вторичку.
Однокомнатные квартиры в Кургане стоят в среднем 1 200 000₽, двухкомнатные - 1 900 000₽, трёхкомнатные - 2 570 000₽. Стоимость 1 кв. м - 38 600₽.
2 место - Брянск
В Брянске квартиры стоят намного дешевле, чем в Пскове, но зато город близко к Москве, Беларуси и Украине. Многие жители уезжают в Москву, квартиры продают по дешёвке. В Брянске не строят новые дома, а вторичка слишком старая, чтобы дорого продавать квартиры.
Однокомнатные квартиры в Брянске стоят в среднем 1 510 000₽, двухкомнатные - 2 200 000₽, трёхкомнатные - 2 940 000₽. Стоимость 1 кв. м - 38 550₽.
1 место - Элиста
Элиста - популярный туристический город, но спроса на недвижимость здесь практически нет. В Элисте все живут в частных домах, многоквартирных очень мало. Молодёжь старается уехать из Элисты, оставляя родителей.
Однокомнатные квартиры в Элисте стоят в среднем 1 260 000₽, двухкомнатные - 1 730 000₽, трёхкомнатные - 2 200 000₽. Стоимость 1 кв. м - 33 980₽.
Но есть города, где по-прежнему квартиры стоят менее 3 000 000₽. Эксперты ГородКвадратов.ру составили список городов с самыми низкими ценами на квартиры в 2019 году.
10 место - Владикавказ
На Кавказе квартиры стоят дёшево. Но инвесторов и обычных покупателей этот регион мало интересует. Рынок недвижимости во Владикавказе скорее пассивный, а местные жители получают невысокие зарплаты. Как следствие, приходится продавать квартиры по низким ценам.
Сейчас во Владикавказе однокомнатные квартиры стоят в среднем 1 450 000₽, двухкомнатные - 2 140 000₽, трёхкомнатные - 3 100 000₽. Стоимость 1 кв. м - 42 400₽.
9 место - Псков
В Пскове квартиры стоят очень дёшево. Жители Пскова ездят на автобусах отдыхать в Эстонию и Латвию. Зарплаты в Пскове хорошие, поэтому купить квартиру можно без проблем.
Однокомнатные квартиры в Пскове стоят в среднем 1 490 000₽, двухкомнатные - 2 240 000₽, трёхкомнатные - 3 100 000₽. Стоимость 1 кв. м - 42 000₽.
8 место - Майкоп
Типичная ситуация - в Майкоп никто не едет, потому что там не развита инфраструктура. Местные жители тоже не уезжают, потому что не могут накопить на переезд. Квартиры могут продаваться годами, цены на них постоянно снижаются. Новые дома тоже не строятся.
Однокомнатные квартиры в Майкопе стоят в среднем 1 330 000₽, двухкомнатные - 2 100 000₽, трёхкомнатные - 2 550 000₽. Стоимость 1 кв. м - 41 270₽.
7 место - Челябинск
В Челябинске в основном покупают квартиры только те, кто приезжает работать. Местные жители стараются уехать из Челябинска из-за плохой экологии. Хотя город старается быть не только металлургическим центром. Здесь открываются новые парки и строятся дома.
Однокомнатные квартиры в Челябинске стоят в среднем 1 520 000₽, двухкомнатные - 2 200 000₽, трёхкомнатные - 3 280 000₽. Стоимость 1 кв. м - 41 100₽.
6 место - Биробиджан
Местные жители хвалят Биробиджан. Но у этого города есть большой минус - здесь очень скучно. В Биробиджане ничего не происходит. На рынке недвижимости тоже полный застой, цены за 2017-2018 годы упали.
Сейчас однокомнатные квартиры в Биробиджане стоят в среднем 1 250 000₽, двухкомнатные - 1 850 000₽, трёхкомнатные - 2 670 000₽. Стоимость 1 кв. м - 41 000₽.
5 место - Астрахань
Более 50% жилья в Астрахани - частные дома. Многоквартирные дома не пользуются популярностью. В Астрахань уезжают только те, кто планирует заниматься садоводством или фермерством. На рынке недвижимости застой, поэтому жильё дешёвое.
Однокомнатные квартиры в Астрахани стоят в среднем 1 480 000₽, двухкомнатные - 2 260 000₽, трёхкомнатные - 3 100 000₽. Стоимость 1 кв. м - 40 980₽.
4 место - Йошкар-Ола
В Йошкар-Оле квартиры стоят дёшево, потому что строится очень много новых домов. Они некачественные, но дешёвые. Россияне из соседних регионов переезжают жить в Йошкар-Олу, потому что здесь можно дёшево купить жильё.
Сейчас однокомнатные квартиры в Йошкар-Оле стоят в среднем 1 560 000₽, двухкомнатные - 2 200 000₽, трёхкомнатные - 3 150 000₽. Стоимость 1 кв. м - 40 600₽.
3 место - Курган
В Кургане жить не так плохо. Хотя местные жители стараются переехать, но у города есть и свои плюсы. Например, Курган входит в топ-3 городов с самыми низкими ценами на вторичку.
Однокомнатные квартиры в Кургане стоят в среднем 1 200 000₽, двухкомнатные - 1 900 000₽, трёхкомнатные - 2 570 000₽. Стоимость 1 кв. м - 38 600₽.
2 место - Брянск
В Брянске квартиры стоят намного дешевле, чем в Пскове, но зато город близко к Москве, Беларуси и Украине. Многие жители уезжают в Москву, квартиры продают по дешёвке. В Брянске не строят новые дома, а вторичка слишком старая, чтобы дорого продавать квартиры.
Однокомнатные квартиры в Брянске стоят в среднем 1 510 000₽, двухкомнатные - 2 200 000₽, трёхкомнатные - 2 940 000₽. Стоимость 1 кв. м - 38 550₽.
1 место - Элиста
Элиста - популярный туристический город, но спроса на недвижимость здесь практически нет. В Элисте все живут в частных домах, многоквартирных очень мало. Молодёжь старается уехать из Элисты, оставляя родителей.
Однокомнатные квартиры в Элисте стоят в среднем 1 260 000₽, двухкомнатные - 1 730 000₽, трёхкомнатные - 2 200 000₽. Стоимость 1 кв. м - 33 980₽.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:24