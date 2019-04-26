«Инфекционные заболевания есть и будут»: глава московского Роспотребнадзора объяснила причины распространения болезней в школах и детсадах столицы





Очагом распространения может стать испорченная пища. Инфекция от одного заболевшего ребёнка быстро передаётся другим детям. Ребёнок заражается из-за немытых рук или некачественной пищи, приходит в школу или детский сад и там передаёт заболевание своим сверстникам. На первичном этапе болезнь может не проявляться, симптомы зачастую путают с другими заболеваниями.Елена Андреева отметила, что в Москве детей-первоклассников родители увозят домой в районе часа дня, они обедают и ужинают дома. Из причин заболевания невозможно исключить фактор домашнего питания ребят: получить информацию о рационе ребёнка вне образовательного учреждения затруднительно.В связи с этим глава московского Роспотребнадзора отметила, что отследить первичный источник заболевания очень сложно. Им может быть всё что угодно, как дома, так и на улице. При этом Елена Андреева подчеркнула, что эпидемиологических вспышек кишечных инфекций в столице нет.Однако есть некоторый процент заболевших: порядка 5-7 человек на 400-500 учащихся. «Многомиллионный город, он болел, он будет болеть. У нас риски колоссальные и вызовы разные. Инфекционные заболевания есть и будут. Поэтому нам надо сделать всё, чтобы защитить сегодня и детей, и взрослых от разных заболеваний», – подытожила Елена Андреевна. По её словам, заболевания в образовательных учреждениях Москвы – типичное сезонное явление.