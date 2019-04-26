АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Замеченная возле дома принца Гарри и Меган Маркл “скорая помощь” взволновала публику
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

«Инфекционные заболевания есть и будут»: глава московского Роспотребнадзора объяснила причины распространения болезней в школах и детсадах столицы

Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева в эфире «Эхо Москвы» рассказала о путях передачи кишечных инфекций в столичных образовательных учреждениях. Она отметила, что основным фактором заболевания является питание, однако чаще всего инфекции передаются контактно-бытовым путём.

«Инфекционные заболевания есть и будут»: глава московского Роспотребнадзора объяснила причины распространения болезней в школах и детсадах столицы

Очагом распространения может стать испорченная пища. Инфекция от одного заболевшего ребёнка быстро передаётся другим детям. Ребёнок заражается из-за немытых рук или некачественной пищи, приходит в школу или детский сад и там передаёт заболевание своим сверстникам. На первичном этапе болезнь может не проявляться, симптомы зачастую путают с другими заболеваниями.

Елена Андреева отметила, что в Москве детей-первоклассников родители увозят домой в районе часа дня, они обедают и ужинают дома. Из причин заболевания невозможно исключить фактор домашнего питания ребят: получить информацию о рационе ребёнка вне образовательного учреждения затруднительно.

В связи с этим глава московского Роспотребнадзора отметила, что отследить первичный источник заболевания очень сложно. Им может быть всё что угодно, как дома, так и на улице. При этом Елена Андреева подчеркнула, что эпидемиологических вспышек кишечных инфекций в столице нет.

Однако есть некоторый процент заболевших: порядка 5-7 человек на 400-500 учащихся. «Многомиллионный город, он болел, он будет болеть. У нас риски колоссальные и вызовы разные. Инфекционные заболевания есть и будут. Поэтому нам надо сделать всё, чтобы защитить сегодня и детей, и взрослых от разных заболеваний», – подытожила Елена Андреевна. По её словам, заболевания в образовательных учреждениях Москвы – типичное сезонное явление.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: admin Сегодня, 22:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рамный внедорожник Isuzu MU-X могут
Xiaomi заявила о «ненависти» к Lenovo
Поклонники раскритиковали модель Алену
Сотрудница зоопарка в Петербурге с
Анна Семенович поразила поклонников
LADA XRay оснастят двигателем от Renault
Полина Гагарина показала редкий снимок
Уфологи увидели «базу» НЛО на острове
Кристина Кузьмина вспомнила о разводе с
Ученые ДВФУ нашли белки-цели для
Ольга Жарикова не хочет выходить замуж
Ubisoft раздает геймерам награды за
Гоген Солнцев рассказал о собственном
Ученые пытаются найти причины слишком
Ангелина Вовк восхищается характером и
Обнародован ролик экстремального теста
Виталина Цымбалюк-Романовская возмутила
Диетологи рассказали о способах
МИД Турции подтвердил неизменность
Ольга Бузова продолжит петь в России,
Ученые: Более успешными для женщин
Facebook запретил приложения с тестами
Алена Апина в откровенном образе
Обнародован рендер смартфона Huawei P
Ученые: Скорость ветра и высота волн в
Лишившаяся волос Кристина Кузьмина
В Санкт-Петербурге жители около года
В Калининградской области развернули
Ирина Пинчук: «Валера Блюменкранц
Ученые назвали ключевые симптомы рака
Просмотреть все новости