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Подбираем правильные подарки и поздравления в пасхальные дни.

В преддверии Светлого праздника Пасхи люди начинают задумываться о том, чтобы поздравить своих родных. Какой подарок сделать в этот день?

Подбираем правильные подарки и поздравления в пасхальные дни.


Да тут и гадать нечего. Ведь Христово воскресенье не относится к тем праздникам, на которые обязательно нужно дарить подарки. Но если кто-то решил сделать приятное родным, то для такой цели подойдет традиционная в этот день атрибутика.

Что дарить на праздник?



Красиво украшенные куличи, крашенные яйца. Дети же будут очень рады получить в этот день шоколадные яйца. Можно купить в магазине готовую пасхальную корзину или же собрать такой подарок дома, положив в него на ваше усмотрение все необходимое. Любой ребенок не откажется от очередного сюрприза в виде новых игрушек. Но и они так же должны быть связаны с пасхальной тематикой.



Для взрослых замечательным подарком, который останется на долгую память, станет посуда. На ней могут быть изображены куличи, крашенки, шкатулки из дерева вырезанные в форме яйца, символические в этот день картины, для ценителей искусства.



 
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Добавил: KElena Сегодня, 19:13

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