Что положить в пасхальную корзинку
Скоро наступит день торжества величественного православного праздника Пасха.
Самый главный христианский праздник установленный в воспоминании Воскресения Иисуса Христа из мертвых.
В эту ночь люди приносят в церковь на осветление пасхальные куличи и яйца — это одни из самых важных продуктов, которые являются основой для Христового Воскресения и они должны быть в каждом православном доме.
Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой. Но стоит отметить немаловажную деталь: в церковь необходимо приносить яйца исключительно красного цвета, т.к. они характеризуют кровь распятого Иисуса.
В пасхальную корзину кроме главных элементов праздника вы можете положить различные овощи, фрукты, но особенно выделяют укроп, лук и другую зелень, хрен, огурцы. Остальную часть корзины обычно принято заполнять молочными продуктами(сыр, творог, сметана), солью и небольшим кусочком сала.
Вдобавок к принятой для освещения пищи есть то, что не подходит церкви. К такой категории относятся разносолы, салаты, кровавые колбасы и мясо, сладкие шоколадки, конфеты и напитки (в том числе газированные), алкоголь не рекомендован.
Также стоит отметить, что если вы освятили слишком большое количество продуктов, которые не сможете в дальнейшем употребить до истечения срока годности, их необходимо не просто выкинуть, а сжечь и пепел спрятать в укромном месте, до которого никто никогда не доберётся. Например, можно сложить его в вазу на подоконнике или же высыпать над оврагом в лесу или пропастью.
Самый главный христианский праздник установленный в воспоминании Воскресения Иисуса Христа из мертвых.
В эту ночь люди приносят в церковь на осветление пасхальные куличи и яйца — это одни из самых важных продуктов, которые являются основой для Христового Воскресения и они должны быть в каждом православном доме.
Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой. Но стоит отметить немаловажную деталь: в церковь необходимо приносить яйца исключительно красного цвета, т.к. они характеризуют кровь распятого Иисуса.
Как красить яйца
Наполняем Пасхальную корзину
В пасхальную корзину кроме главных элементов праздника вы можете положить различные овощи, фрукты, но особенно выделяют укроп, лук и другую зелень, хрен, огурцы. Остальную часть корзины обычно принято заполнять молочными продуктами(сыр, творог, сметана), солью и небольшим кусочком сала.
Вдобавок к принятой для освещения пищи есть то, что не подходит церкви. К такой категории относятся разносолы, салаты, кровавые колбасы и мясо, сладкие шоколадки, конфеты и напитки (в том числе газированные), алкоголь не рекомендован.
Что делать с остатками освященных продуктов
Также стоит отметить, что если вы освятили слишком большое количество продуктов, которые не сможете в дальнейшем употребить до истечения срока годности, их необходимо не просто выкинуть, а сжечь и пепел спрятать в укромном месте, до которого никто никогда не доберётся. Например, можно сложить его в вазу на подоконнике или же высыпать над оврагом в лесу или пропастью.
Общество
Добавил: KElena Сегодня, 11:10