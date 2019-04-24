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Что положить в пасхальную корзинку

Скоро наступит день торжества величественного православного праздника Пасха.
Самый главный христианский праздник установленный в воспоминании Воскресения Иисуса Христа из мертвых.

В эту ночь люди приносят в церковь на осветление пасхальные куличи и яйца — это одни из самых важных продуктов, которые являются основой для Христового Воскресения и они должны быть в каждом православном доме.

Что положить в пасхальную корзинку

Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой. Но стоит отметить немаловажную деталь: в церковь необходимо приносить яйца исключительно красного цвета, т.к. они характеризуют кровь распятого Иисуса.

Как красить яйца




Наполняем Пасхальную корзину


В пасхальную корзину кроме главных элементов праздника вы можете положить различные овощи, фрукты, но особенно выделяют укроп, лук и другую зелень, хрен, огурцы. Остальную часть корзины обычно принято заполнять молочными продуктами(сыр, творог, сметана), солью и небольшим кусочком сала.

Вдобавок к принятой для освещения пищи есть то, что не подходит церкви. К такой категории относятся разносолы, салаты, кровавые колбасы и мясо, сладкие шоколадки, конфеты и напитки (в том числе газированные), алкоголь не рекомендован.

Что делать с остатками освященных продуктов


Также стоит отметить, что если вы освятили слишком большое количество продуктов, которые не сможете в дальнейшем употребить до истечения срока годности, их необходимо не просто выкинуть, а сжечь и пепел спрятать в укромном месте, до которого никто никогда не доберётся. Например, можно сложить его в вазу на подоконнике или же высыпать над оврагом в лесу или пропастью.





 
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Добавил: KElena Сегодня, 11:10

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