Что положить в пасхальную корзинку

Как красить яйца

Наполняем Пасхальную корзину

Что делать с остатками освященных продуктов





В эту ночь люди приносят в церковь на осветление пасхальные куличи и яйца — это одни из самых важных продуктов, которые являются основой для Христового Воскресения и они должны быть в каждом православном доме.Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой. Но стоит отметить немаловажную деталь: в церковь необходимо приносить яйца исключительно красного цвета, т.к. они характеризуют кровь распятого Иисуса.В пасхальную корзину кроме главных элементов праздника вы можете положить различные овощи, фрукты, но особенно выделяют укроп, лук и другую зелень, хрен, огурцы. Остальную часть корзины обычно принято заполнять молочными продуктами(сыр, творог, сметана), солью и небольшим кусочком сала.Вдобавок к принятой для освещения пищи есть то, что не подходит церкви. К такой категории относятся разносолы, салаты, кровавые колбасы и мясо, сладкие шоколадки, конфеты и напитки (в том числе газированные), алкоголь не рекомендован.Также стоит отметить, что если вы освятили слишком большое количество продуктов, которые не сможете в дальнейшем употребить до истечения срока годности, их необходимо не просто выкинуть, а сжечь и пепел спрятать в укромном месте, до которого никто никогда не доберётся. Например, можно сложить его в вазу на подоконнике или же высыпать над оврагом в лесу или пропастью.