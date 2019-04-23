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Пасха 2019: Что приготовить, как оформить стол, чем украсить кулич

Самым значимым праздником для христиан считается Пасха. Пасхальная трапеза является неотъемлемым обрядом этого дня, ведь после Великого поста всем хочется отведать чего-то вкусненького.
Пасха 2019: Что приготовить, как оформить стол, чем украсить кулич




Что приготовить на Пасху: закусочный пирог с сыром, ветчиной и ананасом


ИНГРЕДИЕНТЫ

  1. Тесто слоеное бездрожжевое – 300 г
  2. Сыр с голубой плесенью – 150 г
  3. Ветчина – 100 г
  4. Ананас консервированный – 75 г
  5. Орехи грецкие – 40 г
  6. Чеснок – 1 зубчик
  7. Сливки - 50 мл
  8. Яйцо – 1 шт.


Пасха 2019: Что приготовить, как оформить стол, чем украсить кулич


ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • Разложим пласт слоеного теста на противне и нарежем прямоугольниками. Закусочный торт делают в 4 слоя, 2 коржа используют для обсыпки торта, поэтому 6 прямоугольников. Форма коржей - не принципиальна, можно сделать и круглый торт, и квадратный, по вашему желанию.
  • Смазываем все коржи взбитым яйцом, вилкой делаем частые проколы по поверхности теста, чтобы в процессе выпечки коржи сохранили свою ровную поверхность. Отправляем противень с коржами в духовку, разогретую до 190 градусов, на 15-20 минут.
  • Готовые коржи достаем из духовки и даем им полностью остыть.
  • Тем временем приготовим начинку для закусочного торта "Наполеон". Сыр с плесенью раскрошим руками в мелкую крошку. Добавим сливки. Добавим к сыру чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо все перемешаем до получения однородной массы.
  • Ветчину нарежем очень мелким кубиком. Грецкие орехи мелко порубим ножом или растолчем в ступке. Из банки с ананасом сольем жидкость и нарежем ананас мелким кубиком. К сыру с чесноком добавим ветчину, орехи и ананас. Еще раз все перемешаем. Начинка для слоеного закусочного торта готова.
  • Коржи, которые будут использоваться для обсыпки торта, откладываем в сторону. Распределяем на первом корже равномерно 2 ст. л. начинки.
  • Накрываем начинку следующим коржом и таким образом собираем закусочный "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасом.
  • Оставшиеся коржи измельчаем в крошку. Обсыпаем верх и бока слоеного торта полученной крошкой.
  • Отправляем закусочный торт на 30-40 минут (можно и на пару часов) в холодильник.
    Нарезаем торт порционно и подаем к столу.


Пасхальное меню 2019


Соответственно, и меню этого праздника очень разнообразное и богатое калорийными составляющими – мясо, рыба, сыры, соления и многое другое. С давних времен было принято выставлять на стол как можно больше блюд, которые есть в доме: грибные закуски, салаты из овощей, студни и заливное. Но самым главным лакомством Пасхального дня является кулич и крашанки.



Рецепты вкусных куличей: сочный творожный кулич


ИНГРЕДИЕНТЫ
Для опары:
  1. молоко- 1/4 ст.
  2. мука - 1 ст. л.
  3. сахар - 1 ч. л.
  4. дрожжи свежие - 20 г (или 8 г сухих дрожжей).

Для теста:
  1. творог - 250 г
  2. сливочное масло - 50 г
  3. яйца - 2 шт.
  4. желток - 1 шт.
  5. сахар - 2/3 ст.
  6. соль - 2/3 ч. л.
  7. ванильный сахар - 10 г
  8. мука - 2 ст.
  9. цукаты, изюм, сухофрукты - по вкусу

Для украшения:
  • сахарная глазурь, цукаты, орехи, кондитерские посыпки.


Пасха 2019: Что приготовить, как оформить стол, чем украсить кулич


ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
  • Шаг 1. Готовим сначала опару. Молоко подогреть до температуры примерно 37-40 градусов, растворить в нем сахар, дрожжи, добавить муку, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на примерно 15 минут (дрожжи должны подняться пузырчатой шапочкой). Теплое место, например, - это духовка, которую предварительно разогревают до 50 градусов, потом выключают, оставив горящей лампочку. Именно там всегда "зреет" тесто.
  • Шаг 2. Тесто для куличей замешивается в стационарном миксере. Конечно, у кого такого миксера нет, то можно замешивать тесто и вручную деревянной ложкой, но тогда придется постараться, потому что тесто получается очень вязкое.
  • Шаг 3. В чашу миксера кладем 2 яйца, желток и сахар и насадкой "венчик" хорошо взбиваем минуты 3-4. Должна получиться белая пушистая масса. В яичную смесь через сито перетереть творог (творог брать не слишком сухой, но и не мягкий, а средней пастообразной консистенции), влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Меняем насадку на "весло" и смешиваем массу до однородности. Важно очень хорошо перемешивать ингредиенты. Добавить подошедшую опару и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь муку и цукаты и снова все хорошо перемешать. В итоге получается липкое, не слишком густое, но и нежидкое, очень вязкое тесто. Обычно у меня уходит полных 2 ст. муки.
  • Шаг 4. Готовим формы для куличей. Если это не одноразовые бумажные, а металлические, то смазываем их маслом. Выкладываем тесто на 1/2 высоты формы, накрываем сверху пленкой и ставим в теплое место. Тесто должно подняться минимум в 2 раза. Может уйти на это от 1,5 до 3 часов, зависит от дрожжей.
  • Шаг 5. Выпечка куличей. Духовку предварительно нагреть до 200 градусов. Ставим формы с подошедшими куличами в духовку на 10 мин. Затем температуру снижаем до 180 градусов и выпекаем еще 30-60 мин. Время выпечки зависит от размера формы. Через 30 мин. начать проверять куличи на готовность. Если лучинка выходит из кулича сухая - кулич готов! Важно не пересушить куличи. И еще момент, если верхушка уже хорошо зарумянилась, а кулич еще не пропекся - накрываем верхушку фольгой.
  • Шаг 6. Когда кулич готов, вытаскиваем, остужаем и украшаем по желанию.


Идеи сервировки и оформления стола на Пасху






 
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Добавил: KElena Сегодня, 17:10

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