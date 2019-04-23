Пасха 2019: Что приготовить, как оформить стол, чем украсить кулич

Что приготовить на Пасху: закусочный пирог с сыром, ветчиной и ананасом

Тесто слоеное бездрожжевое – 300 г

Сыр с голубой плесенью – 150 г

Ветчина – 100 г

Ананас консервированный – 75 г

Орехи грецкие – 40 г

Чеснок – 1 зубчик

Сливки - 50 мл

Яйцо – 1 шт.



Разложим пласт слоеного теста на противне и нарежем прямоугольниками. Закусочный торт делают в 4 слоя, 2 коржа используют для обсыпки торта, поэтому 6 прямоугольников. Форма коржей - не принципиальна, можно сделать и круглый торт, и квадратный, по вашему желанию.



Смазываем все коржи взбитым яйцом, вилкой делаем частые проколы по поверхности теста, чтобы в процессе выпечки коржи сохранили свою ровную поверхность. Отправляем противень с коржами в духовку, разогретую до 190 градусов, на 15-20 минут.



Готовые коржи достаем из духовки и даем им полностью остыть.



Тем временем приготовим начинку для закусочного торта "Наполеон". Сыр с плесенью раскрошим руками в мелкую крошку. Добавим сливки. Добавим к сыру чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо все перемешаем до получения однородной массы.



Ветчину нарежем очень мелким кубиком. Грецкие орехи мелко порубим ножом или растолчем в ступке. Из банки с ананасом сольем жидкость и нарежем ананас мелким кубиком. К сыру с чесноком добавим ветчину, орехи и ананас. Еще раз все перемешаем. Начинка для слоеного закусочного торта готова.



Коржи, которые будут использоваться для обсыпки торта, откладываем в сторону. Распределяем на первом корже равномерно 2 ст. л. начинки.



Накрываем начинку следующим коржом и таким образом собираем закусочный "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасом.



Оставшиеся коржи измельчаем в крошку. Обсыпаем верх и бока слоеного торта полученной крошкой.



Отправляем закусочный торт на 30-40 минут (можно и на пару часов) в холодильник.

Нарезаем торт порционно и подаем к столу.



Пасхальное меню 2019

Рецепты вкусных куличей: сочный творожный кулич

молоко- 1/4 ст.

мука - 1 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

дрожжи свежие - 20 г (или 8 г сухих дрожжей).

творог - 250 г

сливочное масло - 50 г

яйца - 2 шт.

желток - 1 шт.

сахар - 2/3 ст.

соль - 2/3 ч. л.

ванильный сахар - 10 г

мука - 2 ст.

цукаты, изюм, сухофрукты - по вкусу

сахарная глазурь, цукаты, орехи, кондитерские посыпки.

Шаг 1. Готовим сначала опару. Молоко подогреть до температуры примерно 37-40 градусов, растворить в нем сахар, дрожжи, добавить муку, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на примерно 15 минут (дрожжи должны подняться пузырчатой шапочкой). Теплое место, например, - это духовка, которую предварительно разогревают до 50 градусов, потом выключают, оставив горящей лампочку. Именно там всегда "зреет" тесто.



Готовим сначала опару. Молоко подогреть до температуры примерно 37-40 градусов, растворить в нем сахар, дрожжи, добавить муку, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на примерно 15 минут (дрожжи должны подняться пузырчатой шапочкой). Теплое место, например, - это духовка, которую предварительно разогревают до 50 градусов, потом выключают, оставив горящей лампочку. Именно там всегда "зреет" тесто. Шаг 2. Тесто для куличей замешивается в стационарном миксере. Конечно, у кого такого миксера нет, то можно замешивать тесто и вручную деревянной ложкой, но тогда придется постараться, потому что тесто получается очень вязкое.



Тесто для куличей замешивается в стационарном миксере. Конечно, у кого такого миксера нет, то можно замешивать тесто и вручную деревянной ложкой, но тогда придется постараться, потому что тесто получается очень вязкое. Шаг 3. В чашу миксера кладем 2 яйца, желток и сахар и насадкой "венчик" хорошо взбиваем минуты 3-4. Должна получиться белая пушистая масса. В яичную смесь через сито перетереть творог (творог брать не слишком сухой, но и не мягкий, а средней пастообразной консистенции), влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Меняем насадку на "весло" и смешиваем массу до однородности. Важно очень хорошо перемешивать ингредиенты. Добавить подошедшую опару и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь муку и цукаты и снова все хорошо перемешать. В итоге получается липкое, не слишком густое, но и нежидкое, очень вязкое тесто. Обычно у меня уходит полных 2 ст. муки.



В чашу миксера кладем 2 яйца, желток и сахар и насадкой "венчик" хорошо взбиваем минуты 3-4. Должна получиться белая пушистая масса. В яичную смесь через сито перетереть творог (творог брать не слишком сухой, но и не мягкий, а средней пастообразной консистенции), влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Меняем насадку на "весло" и смешиваем массу до однородности. Важно очень хорошо перемешивать ингредиенты. Добавить подошедшую опару и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь муку и цукаты и снова все хорошо перемешать. В итоге получается липкое, не слишком густое, но и нежидкое, очень вязкое тесто. Обычно у меня уходит полных 2 ст. муки. Шаг 4. Готовим формы для куличей. Если это не одноразовые бумажные, а металлические, то смазываем их маслом. Выкладываем тесто на 1/2 высоты формы, накрываем сверху пленкой и ставим в теплое место. Тесто должно подняться минимум в 2 раза. Может уйти на это от 1,5 до 3 часов, зависит от дрожжей.



Готовим формы для куличей. Если это не одноразовые бумажные, а металлические, то смазываем их маслом. Выкладываем тесто на 1/2 высоты формы, накрываем сверху пленкой и ставим в теплое место. Тесто должно подняться минимум в 2 раза. Может уйти на это от 1,5 до 3 часов, зависит от дрожжей. Шаг 5. Выпечка куличей. Духовку предварительно нагреть до 200 градусов. Ставим формы с подошедшими куличами в духовку на 10 мин. Затем температуру снижаем до 180 градусов и выпекаем еще 30-60 мин. Время выпечки зависит от размера формы. Через 30 мин. начать проверять куличи на готовность. Если лучинка выходит из кулича сухая - кулич готов! Важно не пересушить куличи. И еще момент, если верхушка уже хорошо зарумянилась, а кулич еще не пропекся - накрываем верхушку фольгой.



Выпечка куличей. Духовку предварительно нагреть до 200 градусов. Ставим формы с подошедшими куличами в духовку на 10 мин. Затем температуру снижаем до 180 градусов и выпекаем еще 30-60 мин. Время выпечки зависит от размера формы. Через 30 мин. начать проверять куличи на готовность. Если лучинка выходит из кулича сухая - кулич готов! Важно не пересушить куличи. И еще момент, если верхушка уже хорошо зарумянилась, а кулич еще не пропекся - накрываем верхушку фольгой. Шаг 6. Когда кулич готов, вытаскиваем, остужаем и украшаем по желанию.

Идеи сервировки и оформления стола на Пасху





ИНГРЕДИЕНТЫПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯСоответственно, и меню этого праздника очень разнообразное и богатое калорийными составляющими – мясо, рыба, сыры, соления и многое другое. С давних времен было принято выставлять на стол как можно больше блюд, которые есть в доме: грибные закуски, салаты из овощей, студни и заливное. Но самым главным лакомством Пасхального дня является кулич и крашанки.ИНГРЕДИЕНТЫДля опары:Для теста:Для украшения:ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ