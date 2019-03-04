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Светлана Богданчик: при сотрудничестве с психологом человек быстрее справляется с внутренними проблемами

Практикующий психолог и бизнес-тренер Светлана Богданчик рассказала, как специалист может помочь справиться с психологическими проблемами.

Светлана, охотно ли в России люди обращаются к психологам?
В нашей стране долгое время существовал стереотип о том, что страдание считается одной из составляющих внутренней силы. «Терпи, молчи, стисни зубы, сожми кулаки» – вот весьма распространенные формулы утешения, которые не помогали решить проблему, а, наоборот, запирали ее внутри человека.
Светлана Богданчик: при сотрудничестве с психологом человек быстрее справляется с внутренними проблемами

Мое становление пришлось на развал СССР. Люди теряли почву под ногами, им вообще не на что было опереться. Ни о каких психологах в то время и не слышали. Все психологические проблемы в то время люди пытались снять с переменным успехом алкоголем на кухне. Сейчас ситуация начала меняться.

Многие думают, что могут сами справиться со своими психологическими проблемами.

В какой-то мере да. Раньше, когда человек заканчивал ВУЗ, у него были конспекты и уникальные кейсы. Сейчас масса психологической литературы находится в свободном доступе. Бери и действуй.
Я сама во время работы с клиентом даю много механизмов для дальнейшей самостоятельной работы. Но изменения при сотрудничестве с психологом наступают гораздо раньше.

А могут подружки выполнять функции психолога?

С психологом формируется такой терапевтический союз, который предполагает конфиденциальность и безоценочность. К тому же психолог не дает советы. Своим клиентам я говорю: «Здесь есть только один эксперт – это вы, вы – эксперт своей жизни».

Сейчас многие психологи активно пишут в соцсетях. Как вы к этому относитесь?

Я пишу мало и редко. И связано это с моим бережным отношением к клиентам. Касаться клиентских кейсов, даже завуалированных, неприемлемо.

С чем чаще всего приходят к вам клиенты?

Это депрессивные состояния, невротические расстройства, фобии, перфекционизм, повышенная тревожность, сложности во взаимоотношениях в семье.

Сколько примерно длится терапия при депрессии?

Выраженность депрессии бывает разная, и при необходимости я работаю в сотрудничестве с психиатром. Все очень индивидуально, иногда хватает и 7-10 сессий.

Что происходит с человеком во время депрессии?

Наши нейронные цепочки во время депрессии начинают саботировать контакты между собой и внешним миром, что окрашивает мир человека в черный цвет, при котором коллеги на работе становятся враждебными, окружающие – злобными.
При депрессии наша врожденная эмоциональность мозга значительно увеличивается. Под контролем функциональной компьютерной томографии двум группам людей зачитывали эмоционально окрашенные слова. У людей без депрессии миндалевидное тело (древняя структура нашего мозга, отвечающая за наше ощущение тревоги) возбуждалось не более чем на десять секунд, а у людей с депрессией – дольше двадцати пяти секунд.
То есть человек в состоянии депрессии интерпретирует события в негативном свете, а потом еще и долго не может с них переключиться.

Какие советы вы можете дать человеку, который чувствует себя подавленным?

Люди – социальные существа. Испокон веков именно контакты друг с другом позволяли нам выживать. А депрессивное состояние чаще всего усугубляется именно тогда, когда вы находитесь в одиночестве. Но подвох в том, что именно в состоянии депрессии у людей как раз и возникает желание уединиться от всего на свете. И здесь необходимо понимать, что в этом случае желание уединения – это один из симптомов депрессивного состояния. Если вы чувствуете, что ваше настроение стремительно ухудшается – просто идите туда, где есть люди. Вы можете даже не общаться с ними, просто пусть вокруг вас будет какая-то активность.

Какими качествами должен обладать психолог?

В первую очередь – это любить людей. Обладать гибким мышлением. Надо постоянно учиться и совершенствоваться.

Работаете ли вы с психосоматикой?

Давайте разберемся с этим термином.⠀
В международной классификации болезней такого понятия нет. Есть соматические заболевания, в возникновении которых признается роль психических факторов. А вот влияние фактора стресса на формирование многих заболеваний – не новость, что подтверждено многочисленными исследованиями.
Стресс способствует уязвимости нашего организма для самых разных болезней. И очевидно, что в первую очередь страдают те органы, которые у конкретного пациента ослаблены генетически. Какое заболевание разовьется при стрессе – зависит от большого набора факторов: наследственности, условий среды, питания, образа жизни, инфекции. И здесь задача психолога помочь клиенту выявить неработающие убеждения и заменить их на адаптивные, изменить негативное мышление на рациональное.

Светлана Богданчик, практикующий психолог, бизнес-тренер, автор тренингов и ведущая психологических терапевтических групп
https://www.instagram.com/svetlana_bogdanchik/?hl=ru инстаграм



 
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Добавил: Роман Сегодня, 11:51

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