Светлана Богданчик: при сотрудничестве с психологом человек быстрее справляется с внутренними проблемами
Практикующий психолог и бизнес-тренер Светлана Богданчик рассказала, как специалист может помочь справиться с психологическими проблемами.
Светлана, охотно ли в России люди обращаются к психологам?
В нашей стране долгое время существовал стереотип о том, что страдание считается одной из составляющих внутренней силы. «Терпи, молчи, стисни зубы, сожми кулаки» – вот весьма распространенные формулы утешения, которые не помогали решить проблему, а, наоборот, запирали ее внутри человека.
Мое становление пришлось на развал СССР. Люди теряли почву под ногами, им вообще не на что было опереться. Ни о каких психологах в то время и не слышали. Все психологические проблемы в то время люди пытались снять с переменным успехом алкоголем на кухне. Сейчас ситуация начала меняться.
Многие думают, что могут сами справиться со своими психологическими проблемами.
В какой-то мере да. Раньше, когда человек заканчивал ВУЗ, у него были конспекты и уникальные кейсы. Сейчас масса психологической литературы находится в свободном доступе. Бери и действуй.
Я сама во время работы с клиентом даю много механизмов для дальнейшей самостоятельной работы. Но изменения при сотрудничестве с психологом наступают гораздо раньше.
А могут подружки выполнять функции психолога?
С психологом формируется такой терапевтический союз, который предполагает конфиденциальность и безоценочность. К тому же психолог не дает советы. Своим клиентам я говорю: «Здесь есть только один эксперт – это вы, вы – эксперт своей жизни».
Сейчас многие психологи активно пишут в соцсетях. Как вы к этому относитесь?
Я пишу мало и редко. И связано это с моим бережным отношением к клиентам. Касаться клиентских кейсов, даже завуалированных, неприемлемо.
С чем чаще всего приходят к вам клиенты?
Это депрессивные состояния, невротические расстройства, фобии, перфекционизм, повышенная тревожность, сложности во взаимоотношениях в семье.
Сколько примерно длится терапия при депрессии?
Выраженность депрессии бывает разная, и при необходимости я работаю в сотрудничестве с психиатром. Все очень индивидуально, иногда хватает и 7-10 сессий.
Что происходит с человеком во время депрессии?
Наши нейронные цепочки во время депрессии начинают саботировать контакты между собой и внешним миром, что окрашивает мир человека в черный цвет, при котором коллеги на работе становятся враждебными, окружающие – злобными.
При депрессии наша врожденная эмоциональность мозга значительно увеличивается. Под контролем функциональной компьютерной томографии двум группам людей зачитывали эмоционально окрашенные слова. У людей без депрессии миндалевидное тело (древняя структура нашего мозга, отвечающая за наше ощущение тревоги) возбуждалось не более чем на десять секунд, а у людей с депрессией – дольше двадцати пяти секунд.
То есть человек в состоянии депрессии интерпретирует события в негативном свете, а потом еще и долго не может с них переключиться.
Какие советы вы можете дать человеку, который чувствует себя подавленным?
Люди – социальные существа. Испокон веков именно контакты друг с другом позволяли нам выживать. А депрессивное состояние чаще всего усугубляется именно тогда, когда вы находитесь в одиночестве. Но подвох в том, что именно в состоянии депрессии у людей как раз и возникает желание уединиться от всего на свете. И здесь необходимо понимать, что в этом случае желание уединения – это один из симптомов депрессивного состояния. Если вы чувствуете, что ваше настроение стремительно ухудшается – просто идите туда, где есть люди. Вы можете даже не общаться с ними, просто пусть вокруг вас будет какая-то активность.
Какими качествами должен обладать психолог?
В первую очередь – это любить людей. Обладать гибким мышлением. Надо постоянно учиться и совершенствоваться.
Работаете ли вы с психосоматикой?
Давайте разберемся с этим термином.⠀
В международной классификации болезней такого понятия нет. Есть соматические заболевания, в возникновении которых признается роль психических факторов. А вот влияние фактора стресса на формирование многих заболеваний – не новость, что подтверждено многочисленными исследованиями.
Стресс способствует уязвимости нашего организма для самых разных болезней. И очевидно, что в первую очередь страдают те органы, которые у конкретного пациента ослаблены генетически. Какое заболевание разовьется при стрессе – зависит от большого набора факторов: наследственности, условий среды, питания, образа жизни, инфекции. И здесь задача психолога помочь клиенту выявить неработающие убеждения и заменить их на адаптивные, изменить негативное мышление на рациональное.
⠀
Светлана Богданчик, практикующий психолог, бизнес-тренер, автор тренингов и ведущая психологических терапевтических групп
https://www.instagram.com/svetlana_bogdanchik/?hl=ru инстаграм
Светлана, охотно ли в России люди обращаются к психологам?
В нашей стране долгое время существовал стереотип о том, что страдание считается одной из составляющих внутренней силы. «Терпи, молчи, стисни зубы, сожми кулаки» – вот весьма распространенные формулы утешения, которые не помогали решить проблему, а, наоборот, запирали ее внутри человека.
Мое становление пришлось на развал СССР. Люди теряли почву под ногами, им вообще не на что было опереться. Ни о каких психологах в то время и не слышали. Все психологические проблемы в то время люди пытались снять с переменным успехом алкоголем на кухне. Сейчас ситуация начала меняться.
Многие думают, что могут сами справиться со своими психологическими проблемами.
В какой-то мере да. Раньше, когда человек заканчивал ВУЗ, у него были конспекты и уникальные кейсы. Сейчас масса психологической литературы находится в свободном доступе. Бери и действуй.
Я сама во время работы с клиентом даю много механизмов для дальнейшей самостоятельной работы. Но изменения при сотрудничестве с психологом наступают гораздо раньше.
А могут подружки выполнять функции психолога?
С психологом формируется такой терапевтический союз, который предполагает конфиденциальность и безоценочность. К тому же психолог не дает советы. Своим клиентам я говорю: «Здесь есть только один эксперт – это вы, вы – эксперт своей жизни».
Сейчас многие психологи активно пишут в соцсетях. Как вы к этому относитесь?
Я пишу мало и редко. И связано это с моим бережным отношением к клиентам. Касаться клиентских кейсов, даже завуалированных, неприемлемо.
С чем чаще всего приходят к вам клиенты?
Это депрессивные состояния, невротические расстройства, фобии, перфекционизм, повышенная тревожность, сложности во взаимоотношениях в семье.
Сколько примерно длится терапия при депрессии?
Выраженность депрессии бывает разная, и при необходимости я работаю в сотрудничестве с психиатром. Все очень индивидуально, иногда хватает и 7-10 сессий.
Что происходит с человеком во время депрессии?
Наши нейронные цепочки во время депрессии начинают саботировать контакты между собой и внешним миром, что окрашивает мир человека в черный цвет, при котором коллеги на работе становятся враждебными, окружающие – злобными.
При депрессии наша врожденная эмоциональность мозга значительно увеличивается. Под контролем функциональной компьютерной томографии двум группам людей зачитывали эмоционально окрашенные слова. У людей без депрессии миндалевидное тело (древняя структура нашего мозга, отвечающая за наше ощущение тревоги) возбуждалось не более чем на десять секунд, а у людей с депрессией – дольше двадцати пяти секунд.
То есть человек в состоянии депрессии интерпретирует события в негативном свете, а потом еще и долго не может с них переключиться.
Какие советы вы можете дать человеку, который чувствует себя подавленным?
Люди – социальные существа. Испокон веков именно контакты друг с другом позволяли нам выживать. А депрессивное состояние чаще всего усугубляется именно тогда, когда вы находитесь в одиночестве. Но подвох в том, что именно в состоянии депрессии у людей как раз и возникает желание уединиться от всего на свете. И здесь необходимо понимать, что в этом случае желание уединения – это один из симптомов депрессивного состояния. Если вы чувствуете, что ваше настроение стремительно ухудшается – просто идите туда, где есть люди. Вы можете даже не общаться с ними, просто пусть вокруг вас будет какая-то активность.
Какими качествами должен обладать психолог?
В первую очередь – это любить людей. Обладать гибким мышлением. Надо постоянно учиться и совершенствоваться.
Работаете ли вы с психосоматикой?
Давайте разберемся с этим термином.⠀
В международной классификации болезней такого понятия нет. Есть соматические заболевания, в возникновении которых признается роль психических факторов. А вот влияние фактора стресса на формирование многих заболеваний – не новость, что подтверждено многочисленными исследованиями.
Стресс способствует уязвимости нашего организма для самых разных болезней. И очевидно, что в первую очередь страдают те органы, которые у конкретного пациента ослаблены генетически. Какое заболевание разовьется при стрессе – зависит от большого набора факторов: наследственности, условий среды, питания, образа жизни, инфекции. И здесь задача психолога помочь клиенту выявить неработающие убеждения и заменить их на адаптивные, изменить негативное мышление на рациональное.
⠀
Светлана Богданчик, практикующий психолог, бизнес-тренер, автор тренингов и ведущая психологических терапевтических групп
https://www.instagram.com/svetlana_bogdanchik/?hl=ru инстаграм
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:51