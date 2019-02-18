В Государственной Думе наградили журналистов парламентского пула
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российской печати думский пул журналистов. В рамках торжественного вечера были подведены итоги творческого конкурса на освещение деятельности Госдумы в 2018 году. Среди лауреатов — ведущий программы «Парламентский час» Наиль Губаев.
Смотрите специальный репортаж «Дума ТВ» с церемонии награждения:
В своем выступлении Володин также отметил, что за год журналистский пул увеличился.
Вячеслав Володин: «Наверное, никто не мыслит Госдуму без самого большого пула журналистов в нашей стране. Кстати, он вырос: если в прошлом году аккредитацию получил 1001 журналист, то сегодня у нас 1040 журналистов, которые представляют и телевидение, и газеты, и интернет-СМИ. Наша семья стала больше, и надеемся, что с каждым годом она будет прирастать».
Председатель Госдумы поблагодарил журналистов парламентского пула за освещение работы палаты, отметив, что празднование Дня печати в Госдуме уже стало своего рода традицией, когда депутаты могут сказать журналистам слова благодарности публично.
Напомним, День российской печати отмечается 13 января. В этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости». Профессиональный праздник был учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 г.
Смотрите специальный репортаж «Дума ТВ» с церемонии награждения:
В своем выступлении Володин также отметил, что за год журналистский пул увеличился.
Вячеслав Володин: «Наверное, никто не мыслит Госдуму без самого большого пула журналистов в нашей стране. Кстати, он вырос: если в прошлом году аккредитацию получил 1001 журналист, то сегодня у нас 1040 журналистов, которые представляют и телевидение, и газеты, и интернет-СМИ. Наша семья стала больше, и надеемся, что с каждым годом она будет прирастать».
Председатель Госдумы поблагодарил журналистов парламентского пула за освещение работы палаты, отметив, что празднование Дня печати в Госдуме уже стало своего рода традицией, когда депутаты могут сказать журналистам слова благодарности публично.
Напомним, День российской печати отмечается 13 января. В этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости». Профессиональный праздник был учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 г.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:08