Вячеслав Моше Кантор о положении евреев: «Приходится объяснять детям, почему они не такие, как все»

Антисемитизм принимает всё новые формы и распространяется в большинстве стран мира, в том числе становится поводом для совершения преступлений. По мнению экспертов Центра Кантора при Тель-Авивском университете, безопасность еврейских общин в настоящее время зависит от полицейской охраны, однако превращение объектов иудаизма в осаждённые крепости не может считаться устойчивым и долговременным решением.«Людям приходится объяснять своим детям, что они должны ездить в автобусах с бронированными стеклами в школы с зарешёченными окнами, объяснять, что они не такие, как все остальные», - поясняет президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.Проблемной страной эксперты Тель-Авивского университета называют не только Францию, где общественность была потрясена убийством пожилой еврейки Мирей Кнолль на почве антисемитизма. В Великобритании еврейские организации отказываются сотрудничать с Лейбористской партией из-за резко антисемитских и антиизраильских высказываний её лидера Джереми Корбина, который дошёл в своем радикализме до отрицания Холокоста. В странах Восточной Европы набирают силу националистические движения. В Австрии и Италии сформированы коалиционные правительства с участием ультраправых партий. Все эти события негативно сказываются на самоощущении евреев, живущих в странах Европы как рядовые европейские граждане, однако не чувствующих себя в безопасности.