Вячеслав Моше Кантор о положении евреев: «Приходится объяснять детям, почему они не такие, как все»
Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), убеждён, что пока власти не могут остановить такие зверские преступления, как убийство пережившей Холокост Мирей Кнолль во Франции, евреи не чувствуют себя в безопасности ни в общественной, ни в частной жизни.
Антисемитизм принимает всё новые формы и распространяется в большинстве стран мира, в том числе становится поводом для совершения преступлений. По мнению экспертов Центра Кантора при Тель-Авивском университете, безопасность еврейских общин в настоящее время зависит от полицейской охраны, однако превращение объектов иудаизма в осаждённые крепости не может считаться устойчивым и долговременным решением.
«Людям приходится объяснять своим детям, что они должны ездить в автобусах с бронированными стеклами в школы с зарешёченными окнами, объяснять, что они не такие, как все остальные», - поясняет президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.
Проблемной страной эксперты Тель-Авивского университета называют не только Францию, где общественность была потрясена убийством пожилой еврейки Мирей Кнолль на почве антисемитизма. В Великобритании еврейские организации отказываются сотрудничать с Лейбористской партией из-за резко антисемитских и антиизраильских высказываний её лидера Джереми Корбина, который дошёл в своем радикализме до отрицания Холокоста. В странах Восточной Европы набирают силу националистические движения. В Австрии и Италии сформированы коалиционные правительства с участием ультраправых партий. Все эти события негативно сказываются на самоощущении евреев, живущих в странах Европы как рядовые европейские граждане, однако не чувствующих себя в безопасности.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/
Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК: https://sacc-ejc.org/
Антисемитизм принимает всё новые формы и распространяется в большинстве стран мира, в том числе становится поводом для совершения преступлений. По мнению экспертов Центра Кантора при Тель-Авивском университете, безопасность еврейских общин в настоящее время зависит от полицейской охраны, однако превращение объектов иудаизма в осаждённые крепости не может считаться устойчивым и долговременным решением.
«Людям приходится объяснять своим детям, что они должны ездить в автобусах с бронированными стеклами в школы с зарешёченными окнами, объяснять, что они не такие, как все остальные», - поясняет президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.
Проблемной страной эксперты Тель-Авивского университета называют не только Францию, где общественность была потрясена убийством пожилой еврейки Мирей Кнолль на почве антисемитизма. В Великобритании еврейские организации отказываются сотрудничать с Лейбористской партией из-за резко антисемитских и антиизраильских высказываний её лидера Джереми Корбина, который дошёл в своем радикализме до отрицания Холокоста. В странах Восточной Европы набирают силу националистические движения. В Австрии и Италии сформированы коалиционные правительства с участием ультраправых партий. Все эти события негативно сказываются на самоощущении евреев, живущих в странах Европы как рядовые европейские граждане, однако не чувствующих себя в безопасности.
***
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/
Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК: https://sacc-ejc.org/
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:46