Ольга Бузова оскорбила новенькую участницу «Дома-2», которая пришла на проект к Роману Гриценко

«Мне надоело, что сюда приходят дамы, которые то и дело сравнивают меня с собой!!!», - гневно заявила поющая телеведущая Ольга Бузова.

Знаменитая поющая телеведущая Ольга Бузова не перестает удивлять своих преданных поклонников. Теледива стала ведущей нового телепроекта под названием «Бузова против Бородиной».Вчера на многими любимом телеканале «ТНТ» состоялась долгожданная премьера нового телешоу, в первом выпуске которого Бузова уже успела унизить одну из претенденток на сердце Романа Гриценко.Стоит напомнить, что молодой человек является ярым поклонником Ольги. Не единожды телезрители отмечали, что знаменитость держит парня поближе к себе, поэтому как только на горизонте Романа появляется новая девушка, Бузова тут же активизируется и начинает применять в отношении Гриценко все свои чары, переманивая тем самым участника обратно на свою сторону.Во время первого выпуска «Бузова против Бородиной» Ольга и Ксения обсудили Ирину Пинчук, которая не так давно в очередной раз пришла на реалити-шоу «Дом-2». Отметим, что брюнетка в первый же день своего прихода заявила, что хотела бы построить отношения с Романом Гриценко.Также вчера телеведущим нового телепроекта пришлось обсудить и новенькую участницу прославленной телестройки – девятнадцатилетнюю Лику Паус. Девушка во всеуслышание заявила на лобном месте, что считает себя самой лучшей кандидатурой для Романа.Жительница Ростова-на-Дону не стала подбирать слов и довольно резко и грубо высказалась в адрес телеведущей «Дома-2». Лика подметила, что не считает поющую теледиву, в том числе и Ирину Пинчук, своими конкурентками, так как обе девушки, по ее мнению, вовсе не подходят Гриценко.Стоит подчеркнуть, что подобные заявления новенькой участницы реалити очень разозлили Бузову. В итоге певица поспешила осадить девятнадцатилетнюю девушку и назвала ее на всю Россию некрасивой, простачкой и обычной.Нужно сказать, что на сегодняшний день буквально все преданные поклонники одного из самых скандальных телепроектов России заявляют, что Ольга Бузова не просто так начала ссориться с новенькой участницей телестройки. Телезрители уверены, что все дело в том, что Лика Паус пришла на телешоу к потенциальному избраннику телеведущей.Отметим, что в порыве гнева и ревности Бузова, не сдержав своих эмоций, неожиданно ни для кого подошла к Роману Гриценко и при всех поцеловала молодого человека в щеку. Подобный поступок Ольги просто так не оставили без комментариев.Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Мария Кохно обратила внимание на то, что Роману Гриценко довольно сложно находится на лобном месте или в помещении, где присутствует Ольга Бузова. Блондинка уверена, что это связано с тем, что между участником и телеведущей по-прежнему присутствует неустойчивость в отношениях.По словам экс-звезды реалити, она просто-таки убеждена в том, что в будущем Роман Гриценко и Ольга Бузова будут вместе, ведь невооруженным взглядом видно, как поющую телеведущую тянет к участнику «Дома-2».К слову, Ксения Бородина согласилась с заявлениями Марии Кохно. Телеведущая уверена, что певица просто так не отдаст своего потенциального возлюбленного «некрасивым соперницам».Ирина Пинчук подписалась практически под каждым словом и Марии Кохно, и Ксении Бородиной, а также добавила, что уверена в том, что именно Ольга Бузова помешала ей построить с Романом Гриценко крепкие и продолжительные отношения, которые в дальнейшем могли перерасти в нечто большее.