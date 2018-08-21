Новую систему для домашнего отбеливания зубов запустила в продажу «Procter&Gamble»

Инновационный продукт достойно справляется с пятнами от кофе, вина и табака. Его уникальная формула бережно и качественно очищает эмаль, надежно защищая её от поверхностного налета. Эта система отбеливания подойдет даже для людей с повышенной чувствительностью зубов. Материалы, которые используются при изготовлении подобных товаров, сертифицированы и абсолютно безвредны для человеческого организма.Воплотить мечту о красивой улыбке теперь может любой желающий. И для этого даже не потребуется тратить внушительные суммы денег за услуги в стоматологической клинике. Американская компания "Procter&Gamble" позаботилась о том, чтобы отбеливание зубов стало финансово доступным для всех слоев населения.Торговая марка "Crest" является лидером на рынке средств по уходу за полостью рта. Её продукцию рекомендуют дантисты во всём мире, поскольку с таким набором, как Crest 3D White Whitestrips Whitening + Therapy, отбеливание зубов будет легким, комфортным и безопасным. Нельзя оставлять без внимания 100% гарантию результата, которую обещает производитель.Если вы приняли решение купить этот набор, не стоит искать его в обычных магазинах и аптеках. В настоящее время данный продукт находится в свободной продаже исключительно на территории Соединенных Штатов Америки.Приобрести его в России можно только на сайте интернет-магазина "CREST 3D WHITE NSK". Эта компания зарекомендовала себя в качестве надежного продавца и уже много лет успешно занимается поставками эксклюзивных средств личной гигиены из Соединенных Штатов. Организация имеет все необходимые сертификаты для торговли товарами бренда "Crest" и гарантирует их безопасность.