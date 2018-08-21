Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили дочь и показали новые фотографии из роддома

«Съемка на роды. Очень много человек попросили мое мнение на этот счёт. Вернусь в прошлое, в конец ноября.Это был самый первый визит в госпиталь, я шла по коридорам и просто не могла оторвать взгляд от черно-белых фотографий. Мое внимание украл снимок, где новоиспеченный отец одной рукой держал на руках только что родившегося малыша, а другой зажал слезные каналы. Меня это тронуло до глубины души, я как будто сама телепортировалась в тот ответственный и волшебный день.Смахнув слезу я твёрдо решила, что хочу такие же памятные моменты. Магия черно-белого попала в самое сердце. От провожающей меня медсестры я узнала, что это нашумевший проект #ПервыйКрик (согласитесь, название таинственное и ответственное). Каждое посещение Лапино начиналось и заканчивалось просмотром настенных фотографий. Я подписалась на страницу первого крика и обливалась слезами от каждой публикации видео и фото. Ближе к родам я связалась с замечательной девушкой, мамой этого проекта, имя которой - Кадрия..»

«..Все нюансы обсудили и просто ждали день Х, который случился на две недели раньше. Целый день со мной была фея -Яна. Она появилась словно из неоткуда. Светлая, лучезарная, знающая все, что меня ждало в тот день. Каждую секунду она поправляла мне волосы и увлажняла мои. Яна, дорогая, если ты читаешь этот пост, я хочу извиниться. Были моменты, когда мы гуляли во время схваток и Яна попала в самый пик, когда ничего не слышишь и не видишь по 20 секунд в каждой минуте. Я даже не представляю, как на тебя смотрела, когда ты просила вернуться на прежнее место, чтобы сфотографировать последние минуты моего, ещё не пустого, живота. Ах, да... в ответственный момент, в заключительную часть, становится все равно на все. Есть только ты и твоя задача - помочь ребёночку появиться на свет. В момент жадного глотания воздуха и инструкций врача, забываешь о нахождении фотографа, в этот день перед которой ты оголяешь все: и тело, и душу. Все присутствующие стали частью великого - Рождения человека», - написала под свежими фотографиями из роддома Анастасия Костенко.

Несколько часов назад молодая мамочка опубликовала у себя на страничке в социальной сети свежий снимок, на котором она запечатлена с коляской на борту яхты. Как стало известно, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на днях крестили Милану.На последней публикации модели, на одной из серий снимков, Анастасия снята рядом с коляской и крестной мамой своего ребенка. В подписи к фотографии Костенко сообщила преданным подписчикам, что ее кума находилась на протяжении всей ее беременности возле нее.Также третья супруга Дмитрия Тарасова обнародовала новые фото из роддома, на которых засняты моменты перед родами, во время рождения малыша, а также первые фотографии счастливой мамы, папы и новорожденной девочки. По словам Анастасии Костенко, черно-белая фотосессия проходила в рамках известного проекта «Первый крик».Отметим, что несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с новорожденной малышкой посетили ресторан «Чайка», где как раз в тоже самое время проходила пресс-конференция бывшей супруги футболиста Ольги Бузовой. Как именно прошла встреча спортсмена и поющей телеведущей до сих пор неизвестно.Некоторые уверены, что Тарасов спланировал якобы случайную встречу с Бузовой в ресторане «Чайка, однако большинство убеждены, что Дмитрий совершенно неожиданно встретился с Ольгой в заведении.