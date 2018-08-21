«Свежа и прекрасна»: Поклонники восхитились помолодевшей Ольгой Бузовой с новой прической

«Свежа и прекрасна!!! Ты мне сейчас напоминаешь в поле красивый цветочек! Замечательно выглядишь с новой стрижкой! Сначала даже не узнала! Очень красивая!!!», «Олечка, ты невероятно красивая, успешная, умная женщина! Восхищаюсь тобой! Ты большая умничка! Так держать!!!», «Бузова, восхищаюсь тобой, как женщиной и как человеком! Ты невероятная! Талантливая, умная, красивая! Столько всего в тебе сочетается! Кому-то явно с тобой очень хорошо повезет!!!», - продолжают активно писать преданные поклонники Ольги Бузовой в Сети.

Многие преданные поклонники Ольги Бузовой хорошо помнят то время, когда их любимица была блондинкой с каре. После развода с известным футболистом Дмитрием Тарасовым поющая телеведущая решила кардинально изменить свой внешний вид, поэтому перекрасилась в темный цвет и нарастила длинные локоны.И вот на днях знаменитость решила избавиться от наращенных волос, что очень изменило ее внешний вид в лучшую сторону. Стоит отметить, что на изменения в образе Ольги Бузовой тут же отреагировали не только верные фанаты знаменитости, но и ее недоброжелатели.Поклонники один за другим принялись восхищаться помолодевшей Ольгой Бузовой. По их словам, им очень понравилась не только новая прическа их любимицы, но и ее укладка, и нежный макияж, которые хорошо подчеркнули естественную красоту поющей телеведущей.На данный момент Бузова вовсю публикует у себя на страничке в социальной сети Instagram новые фотографии и сториз, на которых продолжает демонстрировать множеству подписчиков свой новый образ.Стоит отметить, что большинство пользователей Сети довольно положительно отреагировали на внешние изменения поющей телеведущей.Отметим, что уже совсем скоро на телеканале «ТНТ» стартует новый телепроект «Замуж за Бузову». В шоу за сердце Ольги Бузовой будут бороться пятнадцать мужчин. Съемочный процесс уже давно завершен, а это значит, что знаменитость уже определилась с победителем.Перед началом показа телепередачи «Замуж за Бузову» у телеведущей «Дома-2» состоялась пресс-конференция в ресторане «Чайка». Оказалось, что в то самое время в заведении отдыхал бывший супруг Ольги футболист Дмитрий Тарасов со своей нынешней супругой Анастасией Костенко и новорожденной дочерью Миланой.Несмотря на то, что спортсмен отказался общаться с журналистами, многие поклонники Ольги Бузовой уверены, что Тарасов не просто так выбрал в тот день ресторан «Чайка.