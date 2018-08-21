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«Свежа и прекрасна»: Поклонники восхитились помолодевшей Ольгой Бузовой с новой прической

Известнейшая телеведущая прославленной телестройки «Дом-2», начинающая певица и звезда новой телепрограммы «Замуж за Бузову» полностью сменила свой имидж. Впервые Ольгу Бузову не критикуют, а вовсю нахваливают.

Многие преданные поклонники Ольги Бузовой хорошо помнят то время, когда их любимица была блондинкой с каре. После развода с известным футболистом Дмитрием Тарасовым поющая телеведущая решила кардинально изменить свой внешний вид, поэтому перекрасилась в темный цвет и нарастила длинные локоны.

«Свежа и прекрасна»: Поклонники восхитились помолодевшей Ольгой Бузовой с новой прической

И вот на днях знаменитость решила избавиться от наращенных волос, что очень изменило ее внешний вид в лучшую сторону. Стоит отметить, что на изменения в образе Ольги Бузовой тут же отреагировали не только верные фанаты знаменитости, но и ее недоброжелатели.

Поклонники один за другим принялись восхищаться помолодевшей Ольгой Бузовой. По их словам, им очень понравилась не только новая прическа их любимицы, но и ее укладка, и нежный макияж, которые хорошо подчеркнули естественную красоту поющей телеведущей.

На данный момент Бузова вовсю публикует у себя на страничке в социальной сети Instagram новые фотографии и сториз, на которых продолжает демонстрировать множеству подписчиков свой новый образ.

«Свежа и прекрасна»: Поклонники восхитились помолодевшей Ольгой Бузовой с новой прической

«Свежа и прекрасна!!! Ты мне сейчас напоминаешь в поле красивый цветочек! Замечательно выглядишь с новой стрижкой! Сначала даже не узнала! Очень красивая!!!», «Олечка, ты невероятно красивая, успешная, умная женщина! Восхищаюсь тобой! Ты большая умничка! Так держать!!!», «Бузова, восхищаюсь тобой, как женщиной и как человеком! Ты невероятная! Талантливая, умная, красивая! Столько всего в тебе сочетается! Кому-то явно с тобой очень хорошо повезет!!!», - продолжают активно писать преданные поклонники Ольги Бузовой в Сети.

Стоит отметить, что большинство пользователей Сети довольно положительно отреагировали на внешние изменения поющей телеведущей.

Отметим, что уже совсем скоро на телеканале «ТНТ» стартует новый телепроект «Замуж за Бузову». В шоу за сердце Ольги Бузовой будут бороться пятнадцать мужчин. Съемочный процесс уже давно завершен, а это значит, что знаменитость уже определилась с победителем.

Перед началом показа телепередачи «Замуж за Бузову» у телеведущей «Дома-2» состоялась пресс-конференция в ресторане «Чайка». Оказалось, что в то самое время в заведении отдыхал бывший супруг Ольги футболист Дмитрий Тарасов со своей нынешней супругой Анастасией Костенко и новорожденной дочерью Миланой.

«Свежа и прекрасна»: Поклонники восхитились помолодевшей Ольгой Бузовой с новой прической

Несмотря на то, что спортсмен отказался общаться с журналистами, многие поклонники Ольги Бузовой уверены, что Тарасов не просто так выбрал в тот день ресторан «Чайка.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:59
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