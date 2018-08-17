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Участник ДТП, в котором погиб Виктор Цой: «Этот день изменил мою жизнь»

70-летний мужчина, ставший участником ДТП, в котором погиб Виктор Цой, заявил, что преданные поклонники рок-музыканта до сих пор ненавидят его.

Ни для кого не является секретом, что смерть Виктора Цоя в возрасте 28 лет для всей страны стала настоящим несчастьем. Огромнейшее количество верных фанатов музыкального коллектива «Кино» до сегодняшнего дня не могут принять тот факт, что легенды больше нет среди нас. Поклонники Виктора Цоя по-прежнему винят в дорожно-транспортном происшествии только одного человека – водителя автобуса Яниса Фибигса.

Участник ДТП, в котором погиб Виктор Цой: «Этот день изменил мою жизнь»

Известно, что 70-летний Янис Фибигс старается всеми возможными способами избегать общения со СМИ, поэтому весьма редко от латвийца можно услышать, что-то о той самой трагедии. По словам Яниса, ему пришлось столкнуться с волной негатива и всемирной злобой и ненавистью.

«Я стараюсь не общаться с репортерами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь», - рассказал Янис Фибигс незадолго до 28-й годовщины смерти рок-исполнителя Виктора Цоя.

Стоит напомнить, что по самой известной версии, многими любимый музыкант уснул за рулем, что привело к тому, что его транспортное средство столкнулось с автобусом Икарус, за рулем которого был Янис Фибигс. Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Риги в полдвенадцатого утра.

Участник ДТП, в котором погиб Виктор Цой: «Этот день изменил мою жизнь»

На сегодняшний день Фибигс проживает в Латвии. Янис давно ушел на пенсию. По словам латвийца, каждый год, 15 августа, он посещает то самое место, где произошла та злополучная трагедия и где не стало Виктора Цоя. Вот только мужчина предпочитает делать это когда уже на улице стемнеет и все поклонники музыкального коллектива «Кино» расходятся по своим делам.

Как оказалось, невзирая на то, что с момента ДТП прошло уже 28 лет, Янис Фибигс до сих пор во всех подробностях помнит все детали аварии. По словам мужчины, после столкновения с автомобилем Виктора Цоя, его автобус унесло в реку, поэтому ему с трудом получилось выбраться из передвижного средства.

«Дверь не открывалась, я увидел, что лежит человек. Подошел, вижу кровь — голова разбита. Побежал звонить. Скорая приехала быстро — через пять минут. О том, кто был за рулем машины я узнал только в отделении ГАИ», - вспоминает Янис Фибигс.

К слову, множество поклонников Виктора Цоя по-прежнему считают, что смерть их кумира является спланированным убийством. Тем не менее, следствию удалось установить, что дорожно-транспортное происшествие произошло не по вине третьих лиц.

Участник ДТП, в котором погиб Виктор Цой: «Этот день изменил мою жизнь»

Нужно сказать, что на данный момент творчество Виктора Цоя до сих пор пользуется невероятной популярностью. Каждый день преданные фанаты рок-исполнителя посещают то место, где погиб их кумир. Шестнадцать лет назад на этом месте даже установили монумент.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:02
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