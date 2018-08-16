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Бездомные животные: как решают проблему правительство и простые люди

Зоозащитные организации России озвучили неутешительную статистику. Только по приблизительным оценкам на улицах городов проживает 7-40 млн бездомных кошек и 14-23 млн собак (допускается цифра до 50 млн).

Государство закрывает на эту проблему глаза, периодически выделяя деньги на варварский отстрел бездомных животных. Так было перед Олимпиадой в Сочи, так случилось и накануне ЧМ-2018. Обычные неравнодушные граждане в меру своих сил стараются облегчить существование бедных животных. И любая, даже самая незначительная помощь обычных людей бесценна.
Бездомные животные: как решают проблему правительство и простые люди

Максимум, на что способно, наше правительство, — это законодательно разрешить кошкам существовать в подвалах домов (стремительно растет количество крыс), оплачивать тендеры на отстрел животных (перед ЧМ на это было потрачено 110 млн руб., документально подтверждено), а потом пребывать в состоянии шока от масштаба бойни и подписывать неработающие постановления. Неравнодушные граждане, понимая всю степень бесчеловечности массового отстрела бездомных животных, стараются помогать по мере сил.

Понятно, что проблема бездомных животных должна решаться на государственном уровне. Во всех цивилизованных странах созданы и финансируются из госбюджета различные приюты, в которых животные нормально питаются и проходят лечение. Даже в случаях тяжелой болезни собак и кошек усыпляют без боли и мучений. В нашей стране тема приютов далека от цивилизации. В стране всего несколько муниципальных учреждений такого типа. Даже они больше похожи на живодерни, в которых бездомные животные принимают мучительную смерть от запрещенных в ветеринарии препаратов. В лучшем случае животных стерилизуют, вакцинируют и отпускают обратно на улицы городов.

Есть еще один вариант спасения животных — частные приюты. Общественные организации не финансируются государством и существуют лишь на энтузиазме неравнодушных граждан и помощи отдельных людей. Яркий пример — приют для собак «Душа Бродяги» в г. Калуга. Организация уже спасла от мучительного усыпления и смерти на живодернях не одну тысячу собак. Некоторым «счастливчикам» удалось найти семью и новый дом. Сейчас в приюте проживает более 1400 питомцев. «Душа Бродяги» объявила сбор денег на строительство нового вольера, постоянно нужны собачьи корма и лекарства. Иногда в приют привозят помощь от благотворительных фондов и частных компаний. В эти дни в приюте настоящий праздник, больше всего радуется персонал организации.

Сеть магазинов для животных «ЗооПассаж» также решила оказать помощь по содержанию бездомных собак в приюте «Душа Бродяги». При заказе с промо-кодом «ПОМОГАЮ» 5% от покупки кормов и других товаров для животных зачисляется на счет приюта. Так же при использовании промо-кода на каждый довар в заказе устанавливается скидка в 1 рубль. Это означает, что промо-код сработал, а приют получил деньги. Несмотря на тяготы жизни, давайте не будем забывать о человечности и сострадании.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:04
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