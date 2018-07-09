Новые условия для инвесторов: гражданство Кипра через инвестиции
Правительство Кипра обновило условия участия в программе гражданства через инвестиции для инвесторов. Презентация обновленной программы, получившей название «Cyprus Investment Programme», состоялась в конце мая. Подробности Cyprus Investment Programme (CIP) представила юридическая компания «Иммигрант Инвест».
Квота на выдачу паспортов
Число инвесторов, которые могут приобрести гражданство Кипра в течение года, теперь ограничивается цифрой в 700 человек. Количество иждивенцев, которые могут получить паспорт страны вместе с основным заявителем, не ограничивается.
Как говорят в ЮК «Иммигрант Инвест», на данном этапе это не является ограничением. Хотя из года в год количество желающих купить гражданство Кипра растет, в прошлом году оно едва превысило 500 человек. Судя по тенденции, в 2018-м квота не будет достигнута.
Отсчет периода владения объектом с момента planning permit
Раньше трехлетний период вложения средств отсчитывали с даты заключения договора о купле-продаже объекта. Теперь он стартует с момента получения planning permit — разрешения на строительство.
Увеличение срока рассмотрения заявления
Решение по заявлению на натурализацию теперь будет выноситься в течение 6 месяцев вместо 3-х. Однако в ЮК «Иммигрант Инвест» предупреждают, что лучше рассчитывать на 7-8.
Более строгая проверка репутации инвестора
Проверку легальности происхождения средств и репутации инвестора Due Diligence (проверка на благонадежность), которую ранее проводил банк Кипра, теперь будут осуществлять сторонние компании. Она будет более тщательной, однако ее стоимость для заявителя не изменится и составит, как и раньше, 2000 евро до подачи заявления и 5000 — после получения одобрения.
Лицензирование компаний, сопровождающих инвестора
С 1 августа текущего года подать документы на оформление инвестиционного гражданства смогут только лицензированные агенты. Они должны будут соблюдать кодекс требований, который введен для препятствования мошенническим схемам.
Клиент такой компании должен будет в свою очередь подписать декларацию, в которой подтвердит, что получил всю необходимую информацию от своего агента, включая данные о пороговых значениях инвестиций и рекомендации по выбору объекта недвижимости. Нарушение декларации приравнивается к преступлению и может привести к лишению права на гражданство страны.
Агент обязан следить за состоянием инвестиций своего клиента и ежегодно отчитываться об этом перед специальным комитетом.
Комитет по надзору и контролю за деятельностью агентов и инвесторов
Регулировать работу CIP, контролируя деятельность агентов и соблюдение условий программы инвесторами, будет специально созданный комитет по надзору и контролю, куда войдут представители профильных министерств и организаций. В частности, комитет создаст реестр лицензированных агентов, что упростит задачу по выбору такого агента для желающих оформить кипрский паспорт.
При продаже первичной недвижимости выплачивается НДС, за счет которого пополняется государственная казна. При продаже вторички налог не выплачивается. Поэтому в компании «Иммигрант Инвест» предполагают, что в будущем этот фактор может привести к исключению вторичной недвижимости из участия в программе.
В целом изменения программы инвестиционного гражданства Кипра призваны систематизировать ее работу, сделав ее более прозрачной. Сопровождать инвестора смогут только добропорядочные компании с отличной репутацией — такие, как ЮК «Иммигрант Инвест».
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