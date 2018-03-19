Военный госпиталь Вишневского развивает технологии лечения

Сердечно-сосудистая хирургия

- пороках сердца;



- аортокоронарном шунтировании;



- операциях на грудной аорте;



- трансплантации.



Онкология

Травматология и ортопедия

Урология

Офтальмология

Восстановительная и пластическая хирургия

микрососудистая и эстетическая хирургия;



- альтернативные варианты реконструкции беспалой кисти;



- операции эстетической хирургии.

Неврология

Эндокринология

Реанимационное и анестезиологическое обеспечение

Оказание платных услуг

- с психическими заболеваниями;



- с инфекционными болезнями;



- со злокачественными новообразованиями IV стадии;



- с хронической почечной недостаточностью.

Это учреждение является многопрофильным. В его составе находятся 16 специализированных центров и свыше 90 отделений.Военный госпиталь находится в городе Красногорск (Московская область) всего в 5 км от МКАД. История медучреждения насчитывает 40 лет. Госпиталь Вишневского за все это время успел стать одним из лучших не только в сфере военной медицины, но и всего российского здравоохранения.Медучреждение может вместить 1200 пациентов. Палаты, расположенные в центрах и отделения повышенного уровня, являются 1- и 2-местными. Также присутствуют палаты современной планировки.Руководство госпиталя организовало диетическое питание по заказной системе. Особое внимание уделяется вопросам деонтологии.За последнее десятилетия госпиталь занимает второй место в Москве и области по количеству проведения кардиохирургических операций. В частности, специалисты могут выполнить все виды оперативных вмешательств. Речь идет о:В госпитале Вишневского есть все возможности для борьбы с онкологическими заболеваниями. Врачи по необходимости проведут консультации, диагностику, химиотерапию.В этом отделении имеются все современные технологии, необходимые для лечения патологии опорно-двигательного аппарата. Ежегодно в центре Вишневского проводятся свыше 120 эндопротезирований.В урологическом отделении госпиталя Вишневского активно применяются новейшие разработки. Специалисты могут вылечить самые различные недуги, выполнить пластические и реконструкутивные операции на мочеполовых органах, установить стент в мочевые пути.Профессионализм врачей офтальмологического отделение и присутствие хорошей диагностической базы позволяет центру проводить сложные операции. В год число хирургических вмешательств достигает 2000.На базе госпиталя работает единственный в Вооруженных силах, а также уникальный по качеству и объёму операций центр хирургической и восстановительной хирургии.Острые нарушения мозгового кровообращения, заболевания периферической нервной системы, церебральный атеросклероз, неврозы – основное направление лечебно-диагностической работы центра Вишневского.Комплексный подход к лечению болезней позволил в несколько раз снизить смертность от данных недугов.В госпитале имеется современная клинико-диагностическая база. Новые технологии позволяют комплексно обследовать больных с эндокринологическими заболеваниями.В лечении, например, сахарного диабета, используются эффективные препараты. В комплексе с медикаментозной терапией применяются методы физиотерапии, массаж лечебная физкультура.Исходя из профиля и специализации, работают отделения интенсивной терапии и реанимации. Они работают в соответствии с мировыми стандартами.Последние 14 лет на базе госпиталя Вишневского функционирует банк долгосрочного хранения крови. Специалисты уделяют должное внимание вопросам реабилитации.Госпиталь Вишневского предоставляет платные услуги, соответствующие всем требованиям. Их стоимость является средней. Медучреждение не принимает на лечение следующих пациентов:За последние годы госпиталь Вишневского сделал огромный шаг вперед. Его руководитель Александр Есипов делает все, чтобы медицинское учреждение оставалось одним из самых лучших в стране. Сам он может в любой момент надеть белый халат и встать за операционный столВ прошлом году была произведена закупка нового оборудования. В то же время 70% из него – отечественное. По словам медиков, российские аппараты нисколько не уступают импортным. К тому же стоят одни намного дешевле.Сотрудники госпиталя принимают активное участие в научной деятельности. Многие из них имеют звания кандидатов и докторов наук. Сотрудники медицинского центра регулярно выступают на различных конференциях, причем не только в России, но и за рубежом.На территории госпиталя имеется собственная вертолетная площадка, созданная по инициативе Есипова. Таким образом, пациенты в тяжелом состоянии быстрее попадают в медицинский центр.