Психологи говорят, что покупка дорогих вещей способствует низкой самооценке
Хотя существует заблуждение относительно шопинга как метода повышения самооценки, новые данные говорят об обратном. Психологи сообщают, что покупка дорогих вещей способствует низкой самооценке.
Новые исследования смогли определить, что приобретение дорогостоящих товаров может негативно сказаться на собственной самооценке. Речь идет о постепенном появлении так называемого "синдрома самозванца", который состоит в приписывании собственных достижений побочным обстоятельствам либо случайному обману окружающих. Люди, которые покупают дорогие вещи, считают себя недостойными подобной роскоши и вызывает ощущение "неоправданных привилегий".
Поэтому распространенное мнение о богачах, имеющих брендовые автомобили, гардероб и аксессуары, как о самовлюбленных нарциссах - вполне ошибочно. Избежать подобных чувств можно, говорят иностранные психологи. Для этого необходимо приурочить шопинг к какому-либо значимому событию, а не просто по собственной прихоти. Ассоциация люксовых вещей с приятными воспоминаниями сможет уберечь эго от чрезмерного самобичевания.
Новые исследования смогли определить, что приобретение дорогостоящих товаров может негативно сказаться на собственной самооценке. Речь идет о постепенном появлении так называемого "синдрома самозванца", который состоит в приписывании собственных достижений побочным обстоятельствам либо случайному обману окружающих. Люди, которые покупают дорогие вещи, считают себя недостойными подобной роскоши и вызывает ощущение "неоправданных привилегий".
Поэтому распространенное мнение о богачах, имеющих брендовые автомобили, гардероб и аксессуары, как о самовлюбленных нарциссах - вполне ошибочно. Избежать подобных чувств можно, говорят иностранные психологи. Для этого необходимо приурочить шопинг к какому-либо значимому событию, а не просто по собственной прихоти. Ассоциация люксовых вещей с приятными воспоминаниями сможет уберечь эго от чрезмерного самобичевания.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00