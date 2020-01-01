Психологи говорят, что покупка дорогих вещей способствует низкой самооценке





Новые исследования смогли определить, что приобретение дорогостоящих товаров может негативно сказаться на собственной самооценке. Речь идет о постепенном появлении так называемого "синдрома самозванца", который состоит в приписывании собственных достижений побочным обстоятельствам либо случайному обману окружающих. Люди, которые покупают дорогие вещи, считают себя недостойными подобной роскоши и вызывает ощущение "неоправданных привилегий".Поэтому распространенное мнение о богачах, имеющих брендовые автомобили, гардероб и аксессуары, как о самовлюбленных нарциссах - вполне ошибочно. Избежать подобных чувств можно, говорят иностранные психологи. Для этого необходимо приурочить шопинг к какому-либо значимому событию, а не просто по собственной прихоти. Ассоциация люксовых вещей с приятными воспоминаниями сможет уберечь эго от чрезмерного самобичевания.