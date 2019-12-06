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Ученые предупредили об опасности синдрома “разбитого сердца”

Британские ученые предупредили об опасности синдрома “разбитого сердца”. Доказано, что тяжелое эмоциональное потрясение в состоянии послужить причиной серьезных недугов.
Ученые предупредили об опасности синдрома “разбитого сердца”

Стресс-индуцированная кардиомиопатия или синдром “разбитого сердца” ранее считался кратковременным состоянием, не требующим медикаментозного лечения. Однако сотрудники Абердинского университета высказали мнение, что указанное расстройство может спровоцировать серьезные недуги. Ранее факторами синдрома являлись тяжелые эмоциональные потрясения, например, развод или потеря близкого человека. Современные люди стали страдать от него из-за уровня жизни.

Эксперты отмечают, что синдром “разбитого сердца” способен провоцировать у человека симптомы, схожие с прединфарктными — боли в груди и трудности с дыханием. Оказалось, что такое состояние может задержаться на несколько месяцев или год после травмирующего происшествия и требует наблюдения врача.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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