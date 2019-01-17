Сохранить планету и обеспечить население здоровой пищей поможет новый стиль питания





Специалисты из комиссии EAT-Lancet, в состав которой входят 37 ведущих экспертов в области питания, сельского хозяйства, экологии, политических наук и экологической устойчивости из 16 стран, убеждены, что существует способ, который поможет сохранить планету, защитив её от разрушений, и обеспечить при этом стремительно растущее население Земли здоровой пищей. Со слов членов комиссии, человечество производит, отгружает, ест и тратит пищу таким образом, что это приносит убытки как людям, так и планете. Кроме того, печальные данные свидетельствуют, что около 1 млрд человек во всём мире голодает, и в то же время более 2 млрд страдают от ожирения. Продукты, связанные с этой проблемой, и сам способ производства пищи наносят необратимый вред планете, ведь одна треть парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, связана именно с производством пищи. Также пищевая отрасль тесно связана с вырубкой лесов, исчезновением видов, истощением океанов и запасов пресной воды.Эксперты предложили новый стиль питания, который позволит не только сохранить планету, но и установит некий «баланс» среди человечества. Таким образом, в мире значительно сократится число голодающих и переедающих. Планетарная диета для здоровья заключается в том, чтобы минимизировать потребление мяса и сахара, отдав предпочтение орехам, фруктам, овощам и бобовым, и предлагает следующее: овощи и фрукты — 550 г в день; цельнозерновые — 230 г в день; молоко и сыр — 250 г; орехи, бобовые и соевые продукты — 100 г; рыба, курица, красное мясо — до 25 г в день; яйца — 1,5 шт. в неделю; жиры и сахар — 50 и 30 г в сутки.