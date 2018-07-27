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В Москве в перестрелке ранили президента мотоклуба

В ходе потасовки на дороге, ранение в голову получил руководитель байк-клуба «Русские дороги» Роман Шаповалов. Стрелявшим был водитель автомашины БМВ, с которым мотоциклисты и не поделили дорогу.

Все произошло ранним утром на ТТК, между группой из пяти байкеров и водителем немецкой автомашины БМВ Георгием Овакимовым. Обе стороны имели свои точки зрения на то, кто кому должен уступать дорогу, и, как это часто бывает, разрешить спор без применения оружия просто не смогли. Овакимов достал пистолет и несколько раз выстрелил в байкеров, при этом попа в голову Шаповалову.

Быстро осознав свой поступок, водитель БМВ положил раненого байкера в собственный автомобиль и отвез в институт Склифосовского. Все это время за автомобилем следовали байкеры, которые в настоящее время активно собираются вокруг медицинского центра.

Характер ранения Шаповалова и его тяжесть пока не называется, но есть информация, что у байкера повреждение левого глаза.
 
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Происшествия
Добавил: Станислав Целоусов Сегодня, 14:29
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