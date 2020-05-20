Экс-мужья Климовой Игорь Петренко и Гела Месхи встретились на съемках сериала «Черная кошка»





В киноистории речь идет о членах бандитской группировки «Черная кошка», орудовавшей на территории Москвы и Подмосковья в 50-е годы минувшего столетия. Злоумышленников никак не удавалось вычислить, ведь днем они скрывались под обличием образцово-показательных комсомольцев, а ночью шли на преступление.Игорь Петренко исполнил роль оперативника Виктора Каратова, положившего конец бесчинствам. Прототипом героя послужил известный сыщик Владимир Арапов, арестовавший членов банды. Антагониста сериала в образе Ивана Мишина сыграл Гела Месхи. В жизни главаря бандитской группировки звали Иван Митин, его считали честным человеком и даже собирались наградить орденом Трудового Красного Знамени.