"Очень ревнивая": Николай Цискаридзе впервые рассекретил свою "даму сердца"

Знаменитость принес домой крошеного котенка ровно 16 лет назад – 20 мая 2004 г. Со временем этот пушистый комочек превратился в красивую кошку. Животное отличается умом и наблюдательностью. Любимица артиста балета очень ревнивая и, несмотря на почтенный возраст, остается шустрой и бойкой. Цискаридзе считает кошку настоящей хозяйкой дома.На фотографиях, обнародованных знаменитостью в Instagram-микроблоге, фолловерам представилась возможность полюбоваться «дамой сердца» Цискаридзе. Почти на всех кадрах артист балета держит любимицу на руках, демонстрируя к ней самые нежные чувства.