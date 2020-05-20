"Получила водительские права": Алина Загитова похвасталась новым достижением

Спортсменке выдали водительское удостоверение в УГИБДД МВД по Удмуртской Республике. За победу на Олимпиаде, состоявшейся около двух лет назад, Загитовой вручили новый автомобиль, но управлять им фигуристка не имела права, поскольку не могла получить документ в силу юного возраста. Теперь знаменитость сможет самостоятельно сесть за руль собственной машины.Загитова благодарна всем сотрудникам автошколы и наставникам, обучавшим ее азам вождения и правилам дорожного движения. Фигуристка призналась, она очень нервничала, но сумела собраться и справилась с волнением. Спортсменка учила правила в перерывах между тренировками, а теперь, после получения удостоверения, она постарается применить свои знания на практике.