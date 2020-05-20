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Певица Слава собирается отправится в Сочи после отмены ограничительных мер

Распространение COVID-19 этой весной изменило жизнь почти всех жителей планеты. Певица Слава рассказала, что после отмены ограничительных мер планирует отправится в Сочи на отдых.

В России по причине пандемии практически 2 месяца продолжается режим социального дистанцирования, а также отсутствует международное авиасообщение. Из-за этого большинство россиян не смогут отдохнуть за границей. Певица Слава по этому поводу не переживает. Она планирует посетить Сочи после того, как завершатся карантинные меры. Знаменитость купила 4 года назад на Черноморском побережье апартаменты и предпочитает там проводить отпуск со всей семьёй.

Артистка отмечает, ей не хочется отправляться в далекие страны. Исполнительница предпочитает проводить свободное время дома. Согласно утверждению исполнительницы, она очень устала и стремится как можно больше внимания уделять семье.
«Я вообще домосед», - заявила Слава.
Она также добавила, что у неё получилось с детьми и супругом Анатолием Данилицким слетать на Мальдивы перед введением ограничительных мер. По этой причине знаменитость отмечает, что рвётся на отдых. Стоит отметить, исполнительница соблюдает режим социального дистанцирования весело и с пользой. К примеру, Слава совместно с продюсером Виктором Дробышем сочинила забавные частушки о карантине, которые презентовала поклонникам в Instagram.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:11

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