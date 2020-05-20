Смартфон со стилусом LG Stylo доступен в США за 179 долларов





Бюджетная версия LG Stylo 6 получит обновленный дизайн, сканер отпечатков пальцев, а рамку гаджета выполнили из нержавеющей стали. К слову, чтобы вызвать Google Assistant, можно воспользоваться специальной аппаратной кнопкой. Что касается технических характеристик, то девайс оснащен большим 6,8-дюймовым экраном Full Vision с Full HD+ разрешением, фронтальную камеру оснастят датчиком на 13 Мп, а тройная основная камера – на 13+5+5 Мп.Аппаратной основой устройства является однокристальная система Helio P35, количество оперативной и флэш-памяти – 3 и 64 Гб соответственно. Емкость аккумулятора – около 4 тысяч мАч, стандартные модули вроде Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS также предусмотрены.