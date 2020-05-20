Экс-участницу «Дом-2» Розу Райсон фанаты раскритиковали за вокал и посоветовали больше не петь





Райсон еще на проекте «Дом-2. Спаси свою любовь» делилась мечтами стать певицей. Свой первый трек «Идеальная жена» девушка представила в эфире одного из выпусков программы «Бородина против Бузовой». Однако публике не понравился номер, и исполнительницу затравили за «отвратительный» вокал.Критика не остановила участницу «Дом-2», и, оказавшись за пределами телестройки с Андреем Шабариным, у нее не пропало желание блистать на сцене. На этот раз блондинка представила на суд общественности фрагмент композиции группы «Ленинград» в собственном исполнении. Интернет-пользователи после того, как прослушали кавер, посоветовали Райсон больше не петь, а кто-то отметил, что у него «из ушей кровь пошла» от ее вокала.