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Диетологи рассказали о девяти вредных для организма человека продуктах

Диетологи составили список из 9 продуктов, которые являются вредными для организма человека. В перечень вошли диетическая газированная вода, томатная паста, йогурт фабричного производства, соки из пакетов.

Предполагается, что не молочные кофейные сливки имеют намного больше пользы, чем обычные. Однако в их состав входят гидрогенизированное масло и кукурузный сироп с фруктозой, которые являются очень вредными для печени, а также приводят к набору веса и ожирению, «обеспечивают» проблемы с ЖКТ. В салями содержатся насыщенные жиры и нитрит натрия, поэтому при употреблении данного продукта в организме нарушается метаболизм, а из-за большого количества соли может возникнуть гипертония и болезни сердца. От искусственных подсластителей в диетической газированной воде человек получает больше вреда, чем от обычного сахара. Она может провоцировать онкологические заболевания и проблемы с ЖКТ.

В состав соков в пакетах входит сахар, соль и другие вредные добавки. Из-за этого при употреблении данного продукта можно набрать вес. Десерты, содержащие желатин, насыщают большим количеством искусственных красителей, канцерогенов, химических веществ. Белый рис относится к очищенным и обработанным продуктам, которые не имеют никакой пользы для организма. В качестве замены можно использовать бурый и дикий. Пробиотические йогурты способны провоцировать газообразование, расстройство желудка, серьезные инфекции, а из-за сахара в составе увеличивается калорийность. Низкокалорийные молочные продукты вредные для организма, поскольку для нормального функционирования телу необходимы жиры. Томатная паста содержит большое количество соли и канцерогенов, для ее приготовления используют не самые качественные помидоры.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:05

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