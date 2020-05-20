Археологи нашли «мост в загробный мир» в 1000-летней китайской гробнице
Археологи нашли сказочный «мост в загробный мир» в деревне Наньфентан провинции Хунань (Китай). Он располагался в 1000-летней гробнице, относящейся к периоду правления династии Северная Сун.
Ученые раскопали гробницу, возраст которой составляет почти 1000 лет. Внутри нее покоились останки похороненных вместе супругов. Возможно, объект является частью обнаруженного в 2007 году погребального комплекса.
Ученый Ян Нинбо рассказал, что внутри гробницы обустроены две погребальные камеры, соединенные небольшим окном. В древности такие отверстия называли волшебными или сказочными местами для продолжения семейной жизни после смерти. Парные захоронения в те годы были распространены, но «мосты» встречаются редко.
В этом же районе найдена усыпальница периода Восточная Хань. Внутри нее находились 13 ритуальных предметов, глиняная и металлическая посуда.
Ученые раскопали гробницу, возраст которой составляет почти 1000 лет. Внутри нее покоились останки похороненных вместе супругов. Возможно, объект является частью обнаруженного в 2007 году погребального комплекса.
Ученый Ян Нинбо рассказал, что внутри гробницы обустроены две погребальные камеры, соединенные небольшим окном. В древности такие отверстия называли волшебными или сказочными местами для продолжения семейной жизни после смерти. Парные захоронения в те годы были распространены, но «мосты» встречаются редко.
В этом же районе найдена усыпальница периода Восточная Хань. Внутри нее находились 13 ритуальных предметов, глиняная и металлическая посуда.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:41