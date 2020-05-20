Зеленский назвал неизбежным диалог с Путиным





Зеленский давно не общался с российским лидером. Сейчас у президента готовы сразу два плана по урегулированию ситуацию на Донбассе, поэтому он допускает обсуждение вопроса в разных форматах. Не исключено, что лидеры двух стран проведут личную встречу.В сентябре прошлого года Киев передал Москве 35 заключенных, а взамен получила 35 своих людей. Украинцы отправились на родину из аэропорта во Внуково. Среди них оказались 24 моряка, задержанных за вхождение в Керченский пролив, режиссер Олег Сенцов, военный Владимир Цемах.