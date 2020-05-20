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Зеленский назвал неизбежным диалог с Путиным

Владимир Зеленский назвал неизбежным диалог с Владимиром Путиным, который должен состояться после окончания пандемии. Украина и Россия должны продолжить переговоры об обмене удерживаемыми лицами.
Зеленский назвал неизбежным диалог с Путиным

Зеленский давно не общался с российским лидером. Сейчас у президента готовы сразу два плана по урегулированию ситуацию на Донбассе, поэтому он допускает обсуждение вопроса в разных форматах. Не исключено, что лидеры двух стран проведут личную встречу.

В сентябре прошлого года Киев передал Москве 35 заключенных, а взамен получила 35 своих людей. Украинцы отправились на родину из аэропорта во Внуково. Среди них оказались 24 моряка, задержанных за вхождение в Керченский пролив, режиссер Олег Сенцов, военный Владимир Цемах.

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Политика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:25

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