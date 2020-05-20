«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
В автоконцерне «КамАЗ» сообщили о старте реализаций тягача КамАЗ-54901. Как стало известно, это дебютная модель нового семейства грузовиков.
Транспортное средство обладает существенными отличиями по сравнению с предшественниками. К примеру, рама выполнена из высокопрочных марок стали, а переднюю ось с необслуживаемыми ступицами и полностью новую кабину сделали в стиле модели «Мерседес Актросс» последнего поколения, различия видны лишь в оригинальном салоне и облицовке. Грузовик оснащен 6-цилиндровым дизельным мотором на 450 лошадиных сил, разрабатываемым российскими специалистами совместно с коллегами из Германии, представляющими компанию Liebherr.
Производство в испытательном режиме стартовало еще год назад, всего было выпущено порядка 100 экземпляров, переданных перевозчикам для опытной эксплуатации. На данный момент стартовали заказы на новый грузовой автомобиль, и вскоре КамАЗ-54901 стоит ожидать и в свободной продаже.
Транспортное средство обладает существенными отличиями по сравнению с предшественниками. К примеру, рама выполнена из высокопрочных марок стали, а переднюю ось с необслуживаемыми ступицами и полностью новую кабину сделали в стиле модели «Мерседес Актросс» последнего поколения, различия видны лишь в оригинальном салоне и облицовке. Грузовик оснащен 6-цилиндровым дизельным мотором на 450 лошадиных сил, разрабатываемым российскими специалистами совместно с коллегами из Германии, представляющими компанию Liebherr.
Производство в испытательном режиме стартовало еще год назад, всего было выпущено порядка 100 экземпляров, переданных перевозчикам для опытной эксплуатации. На данный момент стартовали заказы на новый грузовой автомобиль, и вскоре КамАЗ-54901 стоит ожидать и в свободной продаже.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:03