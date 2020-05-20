Автоэксперты определили слабые места в рамных внедорожниках





Страховой институт дорожного движения США недавно проверил несколько рамных внедорожников на предмет безопасности. Оказалось, что Jeep Wrangler с треском провалил испытания. Специальный краш-тест с 25-процентным перекрытием показал, что фары являются наиболее уязвимым местом модели. Поскольку удар приходился на стойку крыши, целостность кабины существенно нарушалась: люди могли выпасть наружу из-за сорванных дверей.Оказалось, что цельная рама хоть и придает транспорту жесткость, она также не может блокировать касательные удары. Аналогичная ситуация обстоит и с Ford F-150, который буквально сложился во время столкновения. Худшие результаты наблюдались у Toyota Tundra, у которого во время ДТП возникла деформация кузова. Из-за неё манекены бились головами о панели, минуя подушки безопасности. В целом, любой рамный внедорожник, выпущенный до 2017 года, легче переносит лобовые повреждения, чем касательные.