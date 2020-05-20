Автоэксперты определили слабые места в рамных внедорожниках
Хотя рамные внедорожники считаются настоящими крепостями на колесах, они не лишены слабых мест. Автоэксперты определили, при каких ДТП пассажиры автомобиля подвергаются опасности.
Страховой институт дорожного движения США недавно проверил несколько рамных внедорожников на предмет безопасности. Оказалось, что Jeep Wrangler с треском провалил испытания. Специальный краш-тест с 25-процентным перекрытием показал, что фары являются наиболее уязвимым местом модели. Поскольку удар приходился на стойку крыши, целостность кабины существенно нарушалась: люди могли выпасть наружу из-за сорванных дверей.
Оказалось, что цельная рама хоть и придает транспорту жесткость, она также не может блокировать касательные удары. Аналогичная ситуация обстоит и с Ford F-150, который буквально сложился во время столкновения. Худшие результаты наблюдались у Toyota Tundra, у которого во время ДТП возникла деформация кузова. Из-за неё манекены бились головами о панели, минуя подушки безопасности. В целом, любой рамный внедорожник, выпущенный до 2017 года, легче переносит лобовые повреждения, чем касательные.
Страховой институт дорожного движения США недавно проверил несколько рамных внедорожников на предмет безопасности. Оказалось, что Jeep Wrangler с треском провалил испытания. Специальный краш-тест с 25-процентным перекрытием показал, что фары являются наиболее уязвимым местом модели. Поскольку удар приходился на стойку крыши, целостность кабины существенно нарушалась: люди могли выпасть наружу из-за сорванных дверей.
Оказалось, что цельная рама хоть и придает транспорту жесткость, она также не может блокировать касательные удары. Аналогичная ситуация обстоит и с Ford F-150, который буквально сложился во время столкновения. Худшие результаты наблюдались у Toyota Tundra, у которого во время ДТП возникла деформация кузова. Из-за неё манекены бились головами о панели, минуя подушки безопасности. В целом, любой рамный внедорожник, выпущенный до 2017 года, легче переносит лобовые повреждения, чем касательные.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:17