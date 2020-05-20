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В Южно-Сахалинске группа неизвестных совершила нападение на сотрудника мэрии

В пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска сообщают, что их сотрудник пострадал от действий злоумышленников. Группа неизвестных совершила нападение на мужчину, который сделал им замечание.

Полиция Южно-Сахалинска занялась расследованием дела по факту нападения на представителя городской администрации. Пострадавшим оказался руководитель отдела по управлению территорией микрорайона Владимировка. Чиновник рассказал, что во время инспекции подведомственного района заметил несколько мужчин, которые совершали административное правонарушение. Группа злоумышленников выставляла мешки с мусором у одного из жилых домов, вместо того чтобы увезти их на полигон.

Ему пришлось подойти вплотную к неизвестным, поскольку последние не реагировали на замечания. Нарушители напали на сотрудника мэрии, как только он начал снимать происходящее на камеру смартфона. Один из мужчин брызнул в лицо чиновнику неопознанной жидкостью, которая вызвала ожоги слизистой. Впоследствии группе удалось скрыться, сообщают в администрации Южно-Сахалинска. Председатель городского совета Сергей Надсадин заявил, что виновных вскоре привлекут к ответственности.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:28

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