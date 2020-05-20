В Германии ученые обнаружили почти целый скелет лесного слона





Команда ученых из немецкого университета Тюбингена сообщила, что в ходе археологических мероприятий она раскопала несколько частей древнего лесного слона. В числе находок значились 2,3-метровые бивни, нижняя челюсть, неисчислимое количество позвонков и ребер, кости от трех конечностей и пять подъязычных фрагментов скелета. Глава научно-исследовательской группы Йорди Серангели утверждает, что на территории карьера находилось десять экземпляров этого вымершего животного.Как показал радиоуглеродный анализ, возраст находок составлял около 300 тысяч лет. Одна из слоних достигала 3,2 метров в холке и весила более 6,8 тонн. Согласно информации от Зенкенбергского музея, вся популяция вымерла либо от старости, либо от нехватки пищи. Обнаруженные на месте раскопок инструменты свидетельствуют о том, что туши слонов также служили источником мяса для предков современного человека. Археологи отметили наличие останков дикого быка, водяного буйвола и трех саблезубых тигров.