АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

В Германии ученые обнаружили почти целый скелет лесного слона

В одном из угольных карьеров Германии археологам удалось найти почти целый скелет лесного слона. Останки обнаружили во время земляных работ поблизости города Шенинген.

Команда ученых из немецкого университета Тюбингена сообщила, что в ходе археологических мероприятий она раскопала несколько частей древнего лесного слона. В числе находок значились 2,3-метровые бивни, нижняя челюсть, неисчислимое количество позвонков и ребер, кости от трех конечностей и пять подъязычных фрагментов скелета. Глава научно-исследовательской группы Йорди Серангели утверждает, что на территории карьера находилось десять экземпляров этого вымершего животного.

Как показал радиоуглеродный анализ, возраст находок составлял около 300 тысяч лет. Одна из слоних достигала 3,2 метров в холке и весила более 6,8 тонн. Согласно информации от Зенкенбергского музея, вся популяция вымерла либо от старости, либо от нехватки пищи. Обнаруженные на месте раскопок инструменты свидетельствуют о том, что туши слонов также служили источником мяса для предков современного человека. Археологи отметили наличие останков дикого быка, водяного буйвола и трех саблезубых тигров.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина винит в крахе брака Полины Гагариной «трудоголизм»…
Палеонтологи обнаружили самого большого хищника на…
Наталья Ветлицкая анонсировала выход новой песни…
Представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE…
«Неделя до смерти»: Шура пережил зависимость, рак и многолетний конфликт с…
Компания Sony хочет презентовать несколько игр для PlayStation…
Ольга Рапунцель начала заниматься подготовкой к…
В Германии ученые обнаружили почти целый скелет лесного…
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровал…
Онищенко 40 лет мечтал о масочном режиме в…
«Обусловленное уровнем развития высказывание»: Боня ответила назвавшей её «какающей мышкой»…
В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса человеку от…
«Стали на год круче»: Наталья Подольская поздравила себя и сестру-двойняшку с днем…
Microsoft и OpenAI представили новый…
Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев показал фото времен…
Медсестру из Тулы наказали за надетый под прозрачный защитный костюм…
Звезда «Содержанок» Дарья Мороз уверена, что отец может гордиться ее…
В России могут смягчить условия досрочного выхода на…
"Мы на лодочке катались": Иосиф Пригожин хочет повторить выходные в Астрахани на рыбалке с…
Китайские ученые разработали калькулятор для оценки риска смерти пациентов с…
Информация о гигантской "пирамиде" на Урале оказалась…
Александр Богданович о стремительном облысении Ирины Аллегровой: «Мастер сжег ее…
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс: "Около 60 млн человек в мире станут нищими из-за…
На МКС выявили повышенную концентрацию…
Постаревший Гоген Солнцев стал точной копией Екатерины…
Доктор Мясников: "Коронавирус поразит все население и убьет часть…
Беременная звезда «Дом-2» Саша Черно разозлилась из-за ненависти…
В Подмосковье инвалид устроил драку из-за…
Просмотреть все новости