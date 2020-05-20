В ПФ РФ объяснили, какой трудовой стаж больше не будут учитывать при начислении пенсии





Также при начислении пенсий гражданам России не будет засчитана учёба на очном отделении вуза. Объясняют это в ПФ тем, что в данный период за студента не идут пенсионные отчисления. Сюда же отнесли временную потерю трудоспособности, уход за пожилым человеком 80-летнего возраста и старше, за ребёнком-инвалидом или взрослым с 1 группой инвалидности.Не учитывается при начислении пенсии период, когда гражданин получал пособие по безработице. Кроме того, как рассказали в ПФ, при расчёте пенсионных выплат не будут принимать во внимание период обустройства человека в другом регионе после переезда с целью дальнейшей работы на новом месте.