Исхаков опубликовал зашифрованное послание после слухов о разводе с Гагариной
Дмитрий Исхаков опубликовал зашифрованное послание через два дня после слухов о разводе с Полиной Гагариной. Соответствующий пост фотограф разместил в микроблоге Instagram.
На представленном снимке запечатлена старушка, игриво подмигивающая в камеру. В комментарии к фото Исхаков написал, что показал графиню, которая с изменившимся лицом бежит к пруду.
Пост вызвал недоумение фолловеров, так как многие хотели услышать, что думает Исхаков о разводе, правдивы ли появившиеся в прессе слухи, в чем причина семейного конфликта. Некоторые посчитали публикацию неким завуалированным посланием. Только эрудированные личности поняли, что фотограф процитировал телеграмму Бендера из «Золотого теленка».
Ранее Василиса Володина обвинила в разводе Гагариной ретроградную Венеру.
На представленном снимке запечатлена старушка, игриво подмигивающая в камеру. В комментарии к фото Исхаков написал, что показал графиню, которая с изменившимся лицом бежит к пруду.
Пост вызвал недоумение фолловеров, так как многие хотели услышать, что думает Исхаков о разводе, правдивы ли появившиеся в прессе слухи, в чем причина семейного конфликта. Некоторые посчитали публикацию неким завуалированным посланием. Только эрудированные личности поняли, что фотограф процитировал телеграмму Бендера из «Золотого теленка».
«Дима, не пугайте нас! Мы же знаем, что фраза известна, она связана с нехорошими намерениями жены Льва Толстого, узнавшей о скором разводе», - написали поклонники.
Ранее Василиса Володина обвинила в разводе Гагариной ретроградную Венеру.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:16