В Калининградской области мужчина до смерти забил кулаками свою сожительницу





Сообщается, что инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда подозреваемый в убийстве поссорился со своей 47-летней сожительницей. В результате конфликта он нанес несколько ударов кулаками в область головы, а спустя время пара отправилась спать. Через три дня женщина почувствовала ухудшение состояния здоровья, после чего обратилась в медучреждение. Врачи госпитализировали жительницу, однако после 10 дней пребывания в больнице пациентка скончалась. После проведения судмедэкспертизы стало известно, что причиной смерти послужила ЧМТ.Подозреваемый полностью признался в содеянном. Ему грозит тюремное заключение.