В Калининградской области мужчина до смерти забил кулаками свою сожительницу
В городе Балтийск Калининградской области 43-летний мужчина убил свою сожительницу, нанеся ей травмы ударами кулаков. В настоящее время СК региона направил соответствующие документы по данному дело на рассмотрение в суд.
Сообщается, что инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда подозреваемый в убийстве поссорился со своей 47-летней сожительницей. В результате конфликта он нанес несколько ударов кулаками в область головы, а спустя время пара отправилась спать. Через три дня женщина почувствовала ухудшение состояния здоровья, после чего обратилась в медучреждение. Врачи госпитализировали жительницу, однако после 10 дней пребывания в больнице пациентка скончалась. После проведения судмедэкспертизы стало известно, что причиной смерти послужила ЧМТ.
Подозреваемый полностью признался в содеянном. Ему грозит тюремное заключение.
Сообщается, что инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда подозреваемый в убийстве поссорился со своей 47-летней сожительницей. В результате конфликта он нанес несколько ударов кулаками в область головы, а спустя время пара отправилась спать. Через три дня женщина почувствовала ухудшение состояния здоровья, после чего обратилась в медучреждение. Врачи госпитализировали жительницу, однако после 10 дней пребывания в больнице пациентка скончалась. После проведения судмедэкспертизы стало известно, что причиной смерти послужила ЧМТ.
Подозреваемый полностью признался в содеянном. Ему грозит тюремное заключение.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:16