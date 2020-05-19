Опубликован ТОП-5 самых доходных авто в С-сегменте на авторынке России в апреле





Всего в апреле 2020 года россияне приобрели Lada Vesta чуть более 4,1 тысячи раз. На втором месте в данном рейтинге оказалась не менее популярная модель - Skoda Octavia: её владельцами за данный период стали 736 покупателей, а общая сумма выручки – чуть более 1,09 миллиарда рублей. В ТОП-3 попала и Kia Ceed с показателем в 399 реализаций и доходом в 495 миллионов рублей.В первой пятерке лидеров также оказались Kia Cerato (380 проданных экземпляров на сумму в 443 миллиона рублей) и Toyota Corolla с результатом в 160 единиц и выручкой в 221 миллион рублей. По расчетам аналитиков, в прошлом месяце российские покупатели суммарно потратили на транспортные средства С-сегмента порядка 5,7 миллиарда рублей.