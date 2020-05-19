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Ученые: Человечество резко глупеет из-за развития высоких технологий

Ученые отмечают, активное развитие высоких технологий провоцирует очень негативные последствия для человечества. По словам специалистов, люди становятся глупее, поскольку уровень интеллектуального развития (IQ) резко снижается.


Специалисты сообщают, если данная тенденция сохранится, произойдёт настоящая деградация населения. Интеллектуальное развитие человека зависит от экологической ситуации, бытовых и трудовых условий, социальной среды и других факторов. Также стоит обратить внимание на то, что личные драмы могут негативно влиять на умственные способности. По словам экспертов, человечество слишком несерьезно относится к проблемам, которые воздействуют на сознание населения планеты.

Научные сотрудники также добавляют, почти полвека назад был зафиксирован рост IQ человечества, но сейчас уже можно наблюдать обратную динамику. Например, в Норвегии каждые 10 лет средний показатель уровня интеллектуального развития населения уменьшается на 7 пунктов. Учёные провели исследование, входе которого получили данные о почти 730 тысячах местных жителей. При сохранении таких показателей, отмечают эксперты, уровень IQ населения страны может уменьшиться со 130 до 69 в ближайшее время. Для улучшения показателей интеллектуального развития человечества необходимо решить ряд экологических проблем, повысить качество питания, изменить образ жизни людей и пропагандировать занятия спортом.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:03

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