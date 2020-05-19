Ученые: Человечество резко глупеет из-за развития высоких технологий





Специалисты сообщают, если данная тенденция сохранится, произойдёт настоящая деградация населения. Интеллектуальное развитие человека зависит от экологической ситуации, бытовых и трудовых условий, социальной среды и других факторов. Также стоит обратить внимание на то, что личные драмы могут негативно влиять на умственные способности. По словам экспертов, человечество слишком несерьезно относится к проблемам, которые воздействуют на сознание населения планеты.Научные сотрудники также добавляют, почти полвека назад был зафиксирован рост IQ человечества, но сейчас уже можно наблюдать обратную динамику. Например, в Норвегии каждые 10 лет средний показатель уровня интеллектуального развития населения уменьшается на 7 пунктов. Учёные провели исследование, входе которого получили данные о почти 730 тысячах местных жителей. При сохранении таких показателей, отмечают эксперты, уровень IQ населения страны может уменьшиться со 130 до 69 в ближайшее время. Для улучшения показателей интеллектуального развития человечества необходимо решить ряд экологических проблем, повысить качество питания, изменить образ жизни людей и пропагандировать занятия спортом.