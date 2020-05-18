Дизайн нового iPhone 12 засветился на рендере
Дизайн нового смартфона iPhone 12 засветился на рендере, созданном при помощи технологии компьютерного моделирования. Голландский дизайнер Джермейн Смит подготовил иллюстрацию на основе последних утечек.
Судя по изображению, iPhone 12 является прямым наследником 11-го поколения. Смартфон с OLED-экраном в 5,4 дюйма станет самым компактным в линейке. Его топовые вариации - 12 Pro и 12 Pro Max получат экраны на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно.
Габариты iPhone 12 составят 131х64 мм, что на 7х3 мм меньше, чем у SE второго поколения. Подобных результатов Apple достигла благодаря избавлению от рамок. Дизайн устройства имеет схожесть с угловатым iPhone 4 с его металлической рамкой. Модель оснащена двойной камерой, а версия Pro – тройной. Девайсы будут функционировать за счет однокристального 5-нанометрового процессора A14 Bionic.
Судя по изображению, iPhone 12 является прямым наследником 11-го поколения. Смартфон с OLED-экраном в 5,4 дюйма станет самым компактным в линейке. Его топовые вариации - 12 Pro и 12 Pro Max получат экраны на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно.
Габариты iPhone 12 составят 131х64 мм, что на 7х3 мм меньше, чем у SE второго поколения. Подобных результатов Apple достигла благодаря избавлению от рамок. Дизайн устройства имеет схожесть с угловатым iPhone 4 с его металлической рамкой. Модель оснащена двойной камерой, а версия Pro – тройной. Девайсы будут функционировать за счет однокристального 5-нанометрового процессора A14 Bionic.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:05