Дизайн нового iPhone 12 засветился на рендере





Судя по изображению, iPhone 12 является прямым наследником 11-го поколения. Смартфон с OLED-экраном в 5,4 дюйма станет самым компактным в линейке. Его топовые вариации - 12 Pro и 12 Pro Max получат экраны на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно.Габариты iPhone 12 составят 131х64 мм, что на 7х3 мм меньше, чем у SE второго поколения. Подобных результатов Apple достигла благодаря избавлению от рамок. Дизайн устройства имеет схожесть с угловатым iPhone 4 с его металлической рамкой. Модель оснащена двойной камерой, а версия Pro – тройной. Девайсы будут функционировать за счет однокристального 5-нанометрового процессора A14 Bionic.