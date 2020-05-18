Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Китайским инсайдерам удалось раздобыть список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12. В обнародованном перечне значились не только премиальные, но и бюджетные модели.
Послабления карантинных мер в Китае позволили сотрудникам компаний Xiaomi и Redmi вернутся к привычному режиму работы. Это также возобновило активность инсайдеров, которые распространили официальный перечень смартфонов, оснащенных новым MIUI 12. В список вошла как недавно вышедшая линейка Mi 10, так и более старые гаджеты, вроде Mi 6X. С полным списком можно ознакомится на специализированных форумах и в соцсетях.
На данный момент клиентам компании доступна бета-версия MIUI 12, а официальная презентация конечного продукта состоится в июне. Разработчики не стесняются называть MIUI 12 самой лучшей прошивкой бренда за последнее 10-летие. В то же время некоторые модели были обновлены лишь до MIUI 11. К ним относятся Mi MIX, Note 2 Max 2, а также Redmi Note 5A Prime/Y1, Note 5A/Y1 Lite, 5 и 5 Plus, 5A, Note 4x (Snapdragon) и Redmi 4X.
Послабления карантинных мер в Китае позволили сотрудникам компаний Xiaomi и Redmi вернутся к привычному режиму работы. Это также возобновило активность инсайдеров, которые распространили официальный перечень смартфонов, оснащенных новым MIUI 12. В список вошла как недавно вышедшая линейка Mi 10, так и более старые гаджеты, вроде Mi 6X. С полным списком можно ознакомится на специализированных форумах и в соцсетях.
На данный момент клиентам компании доступна бета-версия MIUI 12, а официальная презентация конечного продукта состоится в июне. Разработчики не стесняются называть MIUI 12 самой лучшей прошивкой бренда за последнее 10-летие. В то же время некоторые модели были обновлены лишь до MIUI 11. К ним относятся Mi MIX, Note 2 Max 2, а также Redmi Note 5A Prime/Y1, Note 5A/Y1 Lite, 5 и 5 Plus, 5A, Note 4x (Snapdragon) и Redmi 4X.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:13