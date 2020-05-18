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Минздрав разъяснил порядок выплат работающим с коронавирусом медикам

Минздрав России разъяснил порядок начисления нового вида выплат, положенных работающим с коронавирусом медикам. Письмо с инструкцией в регионы направила заместитель министра Татьяна Семенова.

Мотивационные доплаты положены медикам, сопричастным с коронавирусными больными. В список попали водители скорых, персонал выездных бригад и стационаров. Единовременная выплата не зависит от отработанных часов, смен, должности. Список на ее получение утверждает администрация больниц.

К доплате плюсуются все действующие коэффициенты. Речь идет о надбавках за работу на территориях с особым климатом (холодный или засушливый) и стаж работы. Выплаты, начисляемые с 12 апреля, получателям переведут вместе с заработными платами.

Президент Владимир Путин поручил начислять доплаты в течение трех месяцев. Водителям, медсестрам, работникам ФАПов положено по 25 тыс. рублей, врачам – по 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – по 50 тыс. рублей. Налоги с надбавки не взымаются.

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Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:24

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