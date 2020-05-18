В Мексике треугольный НЛО пролетел над жерлом вулкана
В Мексике запечатлели треугольный НЛО, пролетевший над действующим вулканом под названием Попокатепетль. Видео оказалось в распоряжении Скота Уорринга.
Долгие годы уфологи считали, что в пяти километрах от поверхности вулкана пришельцы прячут свою подземную базу. Древняя внеземная цивилизация существует там десятки тысяч лет.
Уорринг сравнил размеры инопланетного корабля с жерлом вулкана, составляющим около 600 метров. Габариты НЛО получились около 100 метров в поперечнике. При добавлении фокуса стала заметна его треугольная форма. Подобные объекты встречаются по всему миру.
Ранее в Норвегии заметили светящийся, гиперпрыгающий корабль пришельцев. Заметив внимание со стороны людей, НЛО скрылся в подземной базе.
Долгие годы уфологи считали, что в пяти километрах от поверхности вулкана пришельцы прячут свою подземную базу. Древняя внеземная цивилизация существует там десятки тысяч лет.
Уорринг сравнил размеры инопланетного корабля с жерлом вулкана, составляющим около 600 метров. Габариты НЛО получились около 100 метров в поперечнике. При добавлении фокуса стала заметна его треугольная форма. Подобные объекты встречаются по всему миру.
Ранее в Норвегии заметили светящийся, гиперпрыгающий корабль пришельцев. Заметив внимание со стороны людей, НЛО скрылся в подземной базе.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:02