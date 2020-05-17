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Специалисты сообщили, что езда с разным давлением в шинах вредит автомобилю

Российские автомеханики сообщили, что водителям нужно следить за давлением в шинах. По словам специалистов, различия в объемах воздуха вредят автомобилю во время езды.

Комфортная и безопасная эксплуатация транспортного средства немыслима без должного ухода за колесами. Опытные водители говорят, что если владелец долгое время не подкачивал воздух в шинах своего авто, то давление в них могло снизиться естественным образом. Другими причинами могут быть нарушение герметичности изделия или перепад температур. Поскольку один из протекторов испытывает большую нагрузку - автомобиль начинает хуже поворачивать, разгоняться и тормозить. Более того, расход топлива и износ покрышек существенно увеличиваются.

Что же касается тех случаев, когда одно из колес перекачано, то эффекты наблюдаются аналогичные: машина почти не реагирует на повороты руля, динамика ухудшается, а пассажиры более жестко чувствуют неровности на дороге. Проблема также возникает с ходовой частью, чья конструкция повреждается при резких колебаниях транспорта. «В целях обеспечения безопасности водителю стоит внимательно следить за уровнем давления в шинах», - отмечают эксперты.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:28

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