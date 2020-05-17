Специалисты сообщили, что езда с разным давлением в шинах вредит автомобилю





Комфортная и безопасная эксплуатация транспортного средства немыслима без должного ухода за колесами. Опытные водители говорят, что если владелец долгое время не подкачивал воздух в шинах своего авто, то давление в них могло снизиться естественным образом. Другими причинами могут быть нарушение герметичности изделия или перепад температур. Поскольку один из протекторов испытывает большую нагрузку - автомобиль начинает хуже поворачивать, разгоняться и тормозить. Более того, расход топлива и износ покрышек существенно увеличиваются.Что же касается тех случаев, когда одно из колес перекачано, то эффекты наблюдаются аналогичные: машина почти не реагирует на повороты руля, динамика ухудшается, а пассажиры более жестко чувствуют неровности на дороге. Проблема также возникает с ходовой частью, чья конструкция повреждается при резких колебаниях транспорта. «В целях обеспечения безопасности водителю стоит внимательно следить за уровнем давления в шинах», - отмечают эксперты.