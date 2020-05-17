АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали об опасности для здоровья оставленного на ночь у кровати стакана…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Канадские тюнеры из Inkas представили бронированный внедорожник Infiniti QX80

Канадские разработчики из компании Inkas решили создать бронированную версию внедорожника QX80. Теперь данная модификация способна выдерживать попадание винтовочной пули или взрыв ручной гранаты.

Бренд Inkas, расположенный в Торонто, известен созданием бронированных машин, например, линейки внедорожников Sentry. Теперь же они решили выпустить особую версию роскошного внедорожника QX80. По информации специалистов, теперь транспортное средство выдерживает воздействие двух гранат DM51, взрывающихся одновременно, из-за наличия баллистической защиты BR6. Стандартные пули АК-47 на 7,62 мм не смогут проникнуть в кузов или пробить стеклянные окна. Не менее важные комплектующие вроде аккумулятора и электронного модуля управления имеют отдельную защиту, равно как и подвеска с шинами.

Стоит напомнить, что внедорожник, основой для которого является Nissan Armada/Patrol, оснащен 5,6-литровым мотором V8. Модификация получила систему пожаротушения и более мощные тормоза и колёса. Стоимость Inkar-Armored Infiniti QX80 пока не озвучена.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Адовый беспредел": Павел Прилучный рассказал о нашедшей его "родной…
Исследователи рассказали, какая приправа может являться скрытым…
Альтернативное жюри из звезд России определило место Little Big на «Евровидении…
Канадские тюнеры из Inkas представили бронированный внедорожник Infiniti…
Джиган впервые после лечения от наркозависимости выступил на VK…
В Китае рассказали о причинах покупки российских истребителей…
Дети Анжелики Агурбаш на карантине зарабатывают больше…
Очередное обновление Windows 10 привело к пропаже файлов и…
Настя Каменских опровергла слухи о разводе с…
Уролог-андролог Сергей Боголюбов прокомментировал заявление китайских ученых о вероятности COVID-19 провоцировать мужское…
Никасу Сафронову выплатили $320 тысяч за пораненный…
Врачи перечислили заболевания, при которых резко увеличивается…
Екатерина Волкова поздравила Станислава Дужникова с днем рождения: "С тобой всегда “круто”, за что я готова носить тебя на…
В России второй день подряд фиксируется меньше 10 тысяч новых случаев заражения…
В Кемерове машина «провалилась» в дорожную…
Михаил Вашуков опроверг госпитализацию с пневмонией: "Подозревают коронавирус, но я нахожусь…
Составлен ТОП-3 полноприводных седанов с ценой до 1 млн…
«В этих отношениях давно нет чувств»: Экстрасенс Саона о разрыве Эмина Агаларова с…
Медики рассказали об опасности для здоровья оставленного на ночь у кровати стакана…
Никита Ефремов о быте с Марией Иваковой: "При необходимости расходимся по разным комнатам, вот и…
Будущее поколение Dacia Logan станет трехмоторным и лишится…
Юрий Лоза пришел в восторг от выступления украинских артистов на шоу вместо…
Антиснайпер Андрей Хаски рассказал о специфике работы в…
Пошив масок, видеопоздравления и онлайн-концерты: Как звезды зарабатывают на…
Алексей Ягудин о вероятности возобновления карьеры Алины Загитовой: "Она никуда не уходила, а просто взяла…
"Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big попал в список…
Андрей Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима карантинных…
«Плачу каждый год налоги»: У Никаса Сафронова есть дом на Волге и остров в…
Просмотреть все новости