Канадские тюнеры из Inkas представили бронированный внедорожник Infiniti QX80
Канадские разработчики из компании Inkas решили создать бронированную версию внедорожника QX80. Теперь данная модификация способна выдерживать попадание винтовочной пули или взрыв ручной гранаты.
Бренд Inkas, расположенный в Торонто, известен созданием бронированных машин, например, линейки внедорожников Sentry. Теперь же они решили выпустить особую версию роскошного внедорожника QX80. По информации специалистов, теперь транспортное средство выдерживает воздействие двух гранат DM51, взрывающихся одновременно, из-за наличия баллистической защиты BR6. Стандартные пули АК-47 на 7,62 мм не смогут проникнуть в кузов или пробить стеклянные окна. Не менее важные комплектующие вроде аккумулятора и электронного модуля управления имеют отдельную защиту, равно как и подвеска с шинами.
Стоит напомнить, что внедорожник, основой для которого является Nissan Armada/Patrol, оснащен 5,6-литровым мотором V8. Модификация получила систему пожаротушения и более мощные тормоза и колёса. Стоимость Inkar-Armored Infiniti QX80 пока не озвучена.
Бренд Inkas, расположенный в Торонто, известен созданием бронированных машин, например, линейки внедорожников Sentry. Теперь же они решили выпустить особую версию роскошного внедорожника QX80. По информации специалистов, теперь транспортное средство выдерживает воздействие двух гранат DM51, взрывающихся одновременно, из-за наличия баллистической защиты BR6. Стандартные пули АК-47 на 7,62 мм не смогут проникнуть в кузов или пробить стеклянные окна. Не менее важные комплектующие вроде аккумулятора и электронного модуля управления имеют отдельную защиту, равно как и подвеска с шинами.
Стоит напомнить, что внедорожник, основой для которого является Nissan Armada/Patrol, оснащен 5,6-литровым мотором V8. Модификация получила систему пожаротушения и более мощные тормоза и колёса. Стоимость Inkar-Armored Infiniti QX80 пока не озвучена.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:39