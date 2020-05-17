В США в возрасте 54 лет умерла режиссер Линн Шелтон



I’m so devastated to hear about Lynn Shelton’s passing yesterday. I’m in complete shock that this vibrant, talented, and soulful filmmaker is no longer with us. Lynn was so passionate about our show, Little Fires Everywhere. pic.twitter.com/E8s4dozfDO — Reese Witherspoon (@ReeseW) May 16, 2020

На протяжении последней недели Линн Шелтон боролась с заболеванием крови, но в пятницу, 15 мая, наступила смерть режиссера. The Hollywood Reporter передает слова актера Мэрона, который подтвердил кончину своей супруги. Риз Уизерспун в своем микроблоге призналась, что была опустошена, узнав о смерти артистки. Актриса отметила, что режиссер была сильно привязана к их общему сериалу “Little Fires Everywhere”.Популярность в кинокругах Линн Шелтон принесли такие работы, как “Утреннее шоу” и “Новенькая”, но на ее счету числятся более 50 проектов.