В США в возрасте 54 лет умерла режиссер Линн Шелтон
Режиссер “Утреннего шоу” Линн Шелтон скончалась в США в 54-летнем возрасте. По словам ее супруга Марка Мэрона, смерть наступила в результате длившейся в течение непродолжительного периода времени болезни.
На протяжении последней недели Линн Шелтон боролась с заболеванием крови, но в пятницу, 15 мая, наступила смерть режиссера. The Hollywood Reporter передает слова актера Мэрона, который подтвердил кончину своей супруги. Риз Уизерспун в своем микроблоге призналась, что была опустошена, узнав о смерти артистки. Актриса отметила, что режиссер была сильно привязана к их общему сериалу “Little Fires Everywhere”.
Популярность в кинокругах Линн Шелтон принесли такие работы, как “Утреннее шоу” и “Новенькая”, но на ее счету числятся более 50 проектов.
На протяжении последней недели Линн Шелтон боролась с заболеванием крови, но в пятницу, 15 мая, наступила смерть режиссера. The Hollywood Reporter передает слова актера Мэрона, который подтвердил кончину своей супруги. Риз Уизерспун в своем микроблоге призналась, что была опустошена, узнав о смерти артистки. Актриса отметила, что режиссер была сильно привязана к их общему сериалу “Little Fires Everywhere”.
Популярность в кинокругах Линн Шелтон принесли такие работы, как “Утреннее шоу” и “Новенькая”, но на ее счету числятся более 50 проектов.
I’m so devastated to hear about Lynn Shelton’s passing yesterday. I’m in complete shock that this vibrant, talented, and soulful filmmaker is no longer with us. Lynn was so passionate about our show, Little Fires Everywhere. pic.twitter.com/E8s4dozfDO— Reese Witherspoon (@ReeseW) May 16, 2020